Corona-Ausstattung für Schulen

​Um die Risiken für die Schülerinnen und Schüler durch das Coronavirus zu minimieren, hat die Stadt als verantwortlicher Schulträger die Trierer Schulen mit verschiedenen Geräten ausgestattet. So verfügen mittlerweile jeder Klassenraum, die Lehrerzimmer und die Aufenthaltsräume an allen Schulen über eine CO2-Ampel, die den Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Luft misst und einen Warnton ausstößt, wenn dieser zu hoch ist. Passiert das, muss gelüftet werden, wodurch die Aerosolkonzentration im Raum und dadurch auch das Infektionsrisiko gesenkt wird. Laut Evelyn Busch vom städtischen Amt für Schulen und Sport wurden 1053 Geräte an die Schulen ausgeliefert. Die Kosten hierfür liegen bei rund 144.000 Euro.

Neben den CO2-Ampeln verfügen viele Schulen auch über Spuckschutz-Vorrichtungen, die vor allem in Bibliotheken, den Sekretariaten und bei der Essensausgabe zum Einsatz kommen. Gebaut wurden diese von der Schreinerei des Theaters. Einen Beitrag zur Senkung des Infektionsrisikos leisten auch Luftreinigungsgeräte, die die Aerosol- und Virenkonzentration in der Raumluft verringern. Für elf Schulen wurden über 50 solcher Geräte beschafft, die pro Stück 4300 Euro kosten, wovon das Land jeweils 3500 Euro übernimmt.



Foto: Pexels / Tima Miroshnichenko