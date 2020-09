Nachhaltigkeit in der Mode

Page Content

Der Anspruch nachhaltig zu sein wird heute immer lauter an Akteure und Produkte in fast allen Lebensbereichen gestellt: von der Landwirtschaft über Energie und Mobilität bis hin zu Urlaubsreisen​. Auch die Mode ist davon nicht ausgenommen. Ganz im Gegenteil, wird gerade Fair Fashion vielen Menschen immer wichtiger. Inzwischen bieten nicht nur bestimmte "faire" Marken, wie zum Beispiel Armedangels oder Dawn Denim, nachhaltige, ethisch produzierte Produkte an - auch die Big Player der Fashion-Industrie haben diesen Trend längst erkannt. In der Realität ist die Mode-Branche insgesamt allerdings noch weit von grundsätzlich nachhaltigem Handeln entfernt.



Wie also passen Mode und Nachhaltigkeit tatsächlich zusammen? Mit dieser Frage haben sich Modedesign-Studierende im Wintersemester 2019/20 an der Hochschule Trier beschäftigt und verschiedene Ansätze zur Umsetzung erarbeitet. Außerdem haben sich die Studierenden intensiv mit dem Aspekt des Sammelns auseinandergesetzt. Welcher "alten", bereits abgetragenen Kleidung kann man frisches Leben einhauchen und sie in ein neues, modisches Statement umwandeln? Wie stellt man diese Umwandlung technisch, aber auch Designansprüchen gerecht werdend an?

Im Rahmen der Ausstellungsreihe #triersammelt sind vom 1. bis 13. September ausgewählte Arbeiten des Mastersemesters im Stadtmuseum Simeonstift ausgestellt.

Am 12. und 13. September stehen die Studentinnen Annette Görlich und Wadzanai Marowa jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Ausstellung Rede und Antwort.







Foto: Nikole Metzdorf (Tina Kosch, Towards a better Future​)