Kultur zwischen Nostalgie und Innovation

​Nach Wochen in einer kulturellen Ödnis – von Online-Events einmal abgesehen – gibt es jetzt endlich einen echten Hoffnungsschimmer. Vier kluge Trierer Köpfe haben sich vor zwei Wochen zusammengetan und in Rekordtempo das Konzept für ein Autokino- und Autokultur-Programm auf die Beine gestellt. Heute stellten Winfried Kornberg (PRO MUSIK), Oliver Neufang (Timeless Music & Events), Oliver Thomé (Popp Concerts) und Dirk Ziesenhenne (Broadway Filmtheater) zusammen mit dem Trierer Kulturdezernenten Thomas Schmitt Carpitol – Kino & Kultur in den Moselauen vor.

Das geplante Kulturangebot im Carpitol ist dabei breit gefächert: Es wird ein Kinoprogramm mit Kinder-& Familienfilmen, lokalen Produktionen, Blockbustern und Kultfilmen, Live Acts aus der lokalen und regionalen, sowie nationalen und internationalen Kulturszene und (Musik)Events in Kooperation mit dem SWR geben.

Ein Blick ins geplante Kinoprogramm offenbart eine ganze Reihe von Highlights:

Kinder-und Familienfilme:

Die Eiskönigin 2

Bibi & Tina –Mädchen gegen Jungs

Mina und die Traumzauberer

Enkel für Anfänger

Lokale Produktionen:

City-Royale



Moselfahrt aus Liebeskummer

Projekt Gambia

Blockbuster & Kultfilme:

Bohemian Rhapsody

Grease

Jumanji–The next level

Joker

Terminator 2

Wer hätte zu Beginn des Jahres 2020 gedacht, dass wir im Sommer Grease im Autokino schauen? Wir sicher nicht!

Hinsichtlich regionaler Acts laufen aktuell Gespräche zur Einbindung von regionalen Kulturinstitutionen wie Tufa, Theater Trier, Moselmusikfestival, Musiknetzwerk Trier und vielen mehr. Zurzeit dürfen auf der Bühne allerdings nur drei hauptberufliche Künstler:innen stehen. Da viele Regionale ihre Kunst allerdings „nur“ nebenbei ausüben, ist die Auswahl hier noch begrenzt. Doch wie wir alle wissen bringt derzeit jeder Tag etwas Neues und so lässt sich hoffen, dass bald auch mehr lokale Künstler:innen ins Programm aufgenommen werden können.

Schaut man auf die nationalen und internationalen Künstler:innen, sieht das Line-Up so vielseitig wie vielversprechend aus. Weitere Acts sind bereits in Planung.

23.05.: SWR4 –Bei euch (Künstler folgen)



27.05.: Hazel Brugger (Stand Up Comedian)

29.05.: 257ers (Rap-Duo)

07.06.: Eure Mütter -Comedy

13.06.: Boris Brechja (DJ)





Die Filme werden auf einer 15,20 x 6,30 Meter großen LED-Wand in 3 Metern Höhe (Pixelabstand: 8 Millimeter) gezeigt. Für die Live Acts gibt es eine überdachte seitliche Rundbogenbühne mit den Abmessungen 8 x 6 Meter. Der Ton wird in allen Fällen über eine UKW-Frequenz an die Fahrzeuge übertragen. Radio einschalten, zurücklehnen und genießen lautet also die Devise. Vom Hupen als Ausdruck der Begeisterung sollte aus Rücksicht auf die Anwohner allerdings in jedem Fall abgesehen werden. Hier ist etwas Kreativität gefragt: Oliver Thomé empfiehlt zum Beispiel ganz pragmatisch den Einsatz der Lichthupe.

Die Veranstaltungen werden ab dem kommenden Donnerstag im Trierer Messepark stattfinden. Das Gelände dort bietet Platz für 300 Autos, sowie eine gute Infrastruktur für Ein- und Ausfahrt. Die Einfahrt wird in Zweierkolonnen über die Luxemburger Straße, die Ausfahrt über den Parkplatz Moselauen stattfinden. Eine Abfahrt vom Gelände bleibt dabei in Notsituationen jederzeit möglich. Die jeweiligen Stellplätze werden von Platzeinweisern zugewiesen und sind hauptsächlich von der Größe der Fahrzeuge abhängig: SUVs, Kleinbusse und andere große/hohe Fahrzeuge stehen stets weiter hinten, Kleinwagen weiter vorne. Für Fahrzeuge ab einer Höhe von 2,10m ist die Zufahrt nicht gestattet. Der Privat-LKW muss also zuhause bleiben.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird es aufgrund der geltenden Corona-Hygieneregelungen keinen Verkauf von Speisen und Getränken vor Ort geben, daher ist das Mitbringen eigener Verpflegung erlaubt. Bitte nehmt euren Müll aber wieder mit nach Hause! Eine Kooperation mit lokalen Gastro-Betreiber:innen ist in Planung – sobald die Lockerungen im Rahmen der Corona-Bekämpfungsverordnung R​heinland-Pfalz dies zulassen.

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen gibt es ab Freitag, 18:00 Uhr unter www.karten​vorverkauf-trier.de. Jedes Ticket besitzt einen Barcode, der am Einlass kontaktlos durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt und entwertet werden kann. Pro Fahrzeug sind 2 Erwachsene zugelassen. Familien (1 oder 2 Elternteile + eigene Kinder bis 17 Jahre) bilden eine Ausnahme und dürfen mit maximal 5 Personen in einem Fahrzeug sitzen. Die Altersfreigabe (FSK) ist für alle Fahrzeuginsass:innen bindend und wird bei der Einfahrt zum Gelände kontrolliert.​ ​​​​​Das Ticket für einen PKW mit zwei Personen wird für die Kino-Vorstellungen 22,00 Euro kosten. Für Familien und Einzelpersonen wird es gesonderte Ticket-Kategorien geben. Bei Live-Veranstaltungen werden die Preise variieren.



Im Rahmen eines KulturSoli geht pro Auto eine Spende von 1,00 Euro an Kulturschaffende, die durch die herrschende Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Ein noch zu bildendes Gremium wird über die Verteilung entscheiden. Das Geld wird auf einem Treuhandkonto bei der Sparkasse gesammelt. Auch darüber hinaus werden private Kulturretter:innen auf dieses Konto spenden können. Firmen, die Interessse an einem Sponsoring haben, können sich an Winfried Kornberg (wkornberg@promusik.de) wenden.



Bisher wird Carpitol ​mit freundlicher Unterstützung durch die Sparkasse Trier und Vet-Concept realisiert.







______________________________________________________________



Die Initiatoren von Carpitol haben bereits ein kurzes FAQ zusammengestellt, dass wir hier gerne übernehmen:



Wie kommt der Ton ins Auto? Der Ton wird über UKW-Sender auf einer speziellen Frequenz ins Autoradio übertragen

Darf ich mir einen Platz aussuchen? Nein, eine Platzreservierung ist nicht möglich. Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch die Platzeinweiser vor Ort. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass große Fahrzeuge nicht in den vorderen Reihen platziert werden können. Fahrzeuge mit einer Höhe von über 2.10m sind nicht erlaubt.

Was ist mit dem Umweltschutz durch laufende Motoren während des Events? Der Motor muss nach erfolgter Einweisung auf den eigenen Platz abgeschaltet werden und abgeschaltet bleiben. Da es zu späterer Stunde kühl werden kann, empfehlen wir das Mitbringen von Decken zum Einkuscheln.

Was ist, wenn ich kein Auto habe? Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen ist ein Zutritt zum Gelände ohne geschlossenes Fahrzeug leider nicht erlaubt.

Wird es Soli-Events geben für Menschen, die es sich nicht leisten können? Menschen, die anderen den Besuch ermöglichen wollen, können sich gerne bei uns melden bzw. sind auch Kartenverlosungen in den Sozialen Medien geplant.

Was ist, wenn ich auf Toilette muss? Bitte gehen Sie vor der Anfahrt auf Toilette. Aus hygienetechnischen Gründen stehen vor Ort keine Toiletten zur Verfügung. Für einen Toilettengang muss der Veranstaltungsort mit dem Fahrzeug verlassen werden. Wir hoffen auf baldige Lockerungen, die eine Verrichtung der Notdurft unter entsprechenden Hygienemaßnahmen auf dem Gelände erlaubt.