Am Vormittag wird im Carpitol der Reisefilm Südafrika ​laufen. ​"Für diesen Film sind wir im Campingbus kreuz und quer durch Südafrika gereist. Auf dem 10.000 Kilometer langen Weg von Kapstadt bis Johannesburg haben wir jeden Tag mit unseren Kameras dokumentiert. Herausgekommen ist ein packender Kinofilm mit atemberaubenden Landschaften, besonders nahen Tierbeobachtungen, bewegenden Begegnungen mit Südafrikanern." Mit diesen Worten beschreiben die Filmemacher:innen Silke Schranz und Christian Wüstenberg den Film.



Abends gibt es dann das klimatische Kontrastprogramm zum Afrikanischen Kontinent. Spitzbergen besticht mit seiner kalten Schönheit.

Auf Spitzbergen leben nur 2500 Einwohner. Die rund 3000 Eisbären, die hier leben, sind leicht in der Überzahl und das bekamen auch die Filmemacher auf der nördlichsten Inselgruppe Europas zu spüren: Nach einer Anlandung auf Phippsoya mussten sie mit der gesamten Crew zurück in ihr Schlauchboot flüchten, weil aus der Ferne ein Eisbär auf sie zugelaufen kam. Vom Wasser aus konnten sie das Tier dann in aller Ruhe beobachten.

Silke Schranz und Christian Wüstenberg landeten auch an Küstenstreifen an, auf die zuvor nur sehr wenige Menschen einen Fuß gesetzt haben und spürten dabei die gewaltige Einsamkeit und Stille der Arktis. Sie fuhren zu gefrorenen Wasserfällen, zu Fjorden mit eisblauen Gletschern und zu Buchten mit funkelnden Eisskulpturen. Vor einer riesigen Gletscherwand filmten sie, wie ein hausgroßes Stück Eis krachend ins Wasser kalbt und sie erlebten, wie im viel zu warmen Sommer das Schmelzwasser donnernd ins Meer rauscht.



Kurzurlaub im Autokino ist diesen Sonntag also definiv möglich und nötig. ​Für den höchsten Filmgenuss empfiehlt hunderttausend.de zudem ausdrücklich eine Carpitol Survival Box. Denn besser als Urlaub auf der Leindwand, ist Urlaub mit kulinarischem Hochgenuss.​









Das Autokino wird unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und der derzeitigen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum umgesetzt.

Sollten Sie Kindertickets buchen muss vor Abschluss der Buchung bestätigt werden, dass alle Kinder aus dem eigenen Haushalt stammen. Bitte bringen Sie Ausweisdokumente aller Insassen mit, damit dies bei möglichen Kontrollen überprüft werden kann.

Einlass ca. 60 Min. vor Filmstart





Den Filmton empfangen die Besucher über das eigene Autoradio, die UKW-Frequenz wird vor Ort bekannt gegeben.