Ich und mein Auto-Kino

​Letzte Woche lief Carpitol – Kino & Kultur in den Moselauen erfolgreich an. Auch in den sozialen Netzwerken, allen voran bei Facebook und Instagram, äußerten sich viele Besucher begeistert. Und es geht geradewegs weiter im Programm, mit vielen Highlights für die ganze Familie, Cineasten und Blockbuster-Fans, wie auch für Comedy-Freunde und Musik-Liebhaber.

Kino-technisch warten im Laufe dieser Woche die folgenden Veranstaltungen:

Donnerstag, 21.05.

13:30 Uhr: Benjamin Blümchen – Der Film

21:30 Uhr: Joker

Freitag, 22.05.



13:30 Uhr: Checker Tobi

19:00 Uhr: Project: Gambia

22:30 Uhr: LINDENBERG! Mach Dein Ding

Samstag, 23.05.

13:30 Uhr: Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

22:30 Uhr: Die Känguru Chroniken

Sonntag, 24.05.

13:30 Uhr: Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm

Mehr Infos zu den einzelnen Filmen gibt es in unserem hunderttausend.de Event-Kalender.​





Aber auch jenseits von bloßen Auto-Kino hat Carpitol einige sp​annende Veranstaltungen im Programm: Michelle und Ramon Roselly, SWR1 HIts und Storys Unplugged, Hazel Brugger, die 257ers und Eure Mütter.



Samstag, 23.05.: SWR4 bei Euch im Autokino mit Michelle und Ramon Roselly

Im Rahmen der SWR-Initiative #Zusammenhalten für die Kultur präsentiert SWR4 Rheinland-Pfalz die Schlagerstars Michelle und Ramon Roselly live auf der Bühne und gleichzeitig auf der großen Leinwand.

Michelle steht seit mehr als 25 Jahren für Glamour, Leidenschaft und große Gesten. Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands und ist heute erfolgreicher denn je.

Ramon Roselly ist dagegen ein aufstrebender Stern am deutschen Schlagerhimmel. Er ist der diesjährige Sieger der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar und konnte das Finale mit seinem Hit Eine Nacht und sage und schreibe 80 Prozent der Zuschauerstimmen für sich entscheiden. Bei SWR4 bei Euch im Autokino absolviert er seinen ersten Live-Auftritt seit dem DSDS-Finale.





Sonntag, 24.05.: SWR1 Hits und Storys unplugged

Nach der erfolgreichen fünften Staffel von SWR1 Hits und Storys im Frühjahr 2020 kommt die Show nun als Unplugged-Version auf die Autokino-Bühne. Ein wenig umarrangiert mit vier Künstlern präsentiert die Band Pop History rund um Bandleader Peter Kühn Highlights aus den vergangenen fünf Jahren. Welcher berühmte Popstar war vor seiner Karriere Totengräber und welche S-Bahnfahrt in Berlin wurde zum Welthit? Performt und erzählt werden Songs und Geschichten von David Bowie, Phil Collins, Sting, Fleetwood Mac, Pink Floyd und vielen mehr.





Mittwoch, 27.05.: Hazel Brugger – Tropical

Hazel Brugger ist Stand Up Comedian und Moderatorin. Seit 2011 steht sie auf Bühnen, seit 2015 mit einem eigenen Programm. Derzeit tourt sie mit ihrem bereits zweiten Soloprogramm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie sorgt mit ihren ausverkauften Live-Auftritten im ganzen deutschsprachigen Raum für Furore und ihre Einsätze als Außenreporterin bei der ZDF heute show sind legendär. 2017 erhielt sie den Deutschen Kleinkunstpreis, den renommierten Salzburger Stier, den Bayerischen Kabarettpreis und den Deutschen Comedypreis.





Freitag, 29.05.: 257ers

Die 257ers sind das musikalische Pendant zu Philipp Amthor: asozial im Herzen, bildschön und unbedingt meme-tauglich. Die Rap-Kombo aus Essen-Kupferdreh hat den Deutschen ordentlich Holz und das benachbarte Holland geschenkt - zwar nur in Liedform, aber die Nation hat es ihnen mit doppeltem Gold- und Platin-Status gedankt. Auf dem neuen Album Abrakadabra werden jetzt zehn Jahre organisierte Geistesgestörtheit besungen - als Tribut an sich selbst und als Jubiläum des Debütalbums Hokus Pokus von 2009. Spätestens seit vom Splash! über Rock am Ring bis zum Ballermann der eingängige Brunftschrei „Ich und mein Holz, ich und mein Holz, Holzi, Holzi, Holz“ gepumpt wird, weiß jeder, wer die Verbalgewalttäter aus dem Ruhrpott sind.





Sonntag, 07.06.: Eure Mütter – Autokino Spezial

Kurz vor der Jahrtausendwende haben sie die Gruppe Eure Mütter gegründet, heute gehören Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann zu den erfolgreichsten Live-Comedians Deutschlands. Als „fundamental kulturkritisch“ wurden sie schon bezeichnet, als „subversiv“ und als „innovativ intelligent“. In Trier präsentieren sie ihr Autokino Spezial.





Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter carpitol-trier.de.