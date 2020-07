Noch 6 Mal Autokino

Page Content

​Das Carpitol-Team, bestehend aus Broadway Filmtheater, Popp Concerts, PRO MUSIK und Timeless, hat sich entschlossen mit dem Beginn der Ferienzeit auch das Ende des Projekts Carpitol - Kino & Kultur in den Moselauen​ einzuläuten - am 5. Juli schließen sich nach dem Kinohit Gladiator die Pforten.

Im Folgenden das leicht gekürzte Statement des Carpitol-Teams:



"Es war - gerade in der bedrückenden Stimmung einer Pandemie - ein tolles Projekt und wir sind auch ein bisschen stolz, dem kulturellen Leben in Trier die (Auto-)Türen geöffnet und wieder etwas Leben eingehaucht zu haben. Über 10.000 Menschen in fast 5.000 Autos (und Traktoren) haben sich in den Moselauen eine Abwechslung vom Corona-Alltag gegönnt.



An dieser Stelle ein dickes DANKESCHÖN für die großartige Resonanz an alle Gäste aus nah und fern! Es wurden sogar Kennzeichen aus dem hohen Norden und dem tiefen Süden, sowie dem europäischen Ausland gesichtet - ein wahrhaft verbindendes Kulturereignis!



Unser Dank gilt auch den Institutionen und Menschen, die uns bei unserem Projekt unterstützt haben: dem Kultursommer Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier, der MVG, den StadtwerkenTrier, der Sparkasse Trier, sowie der Firma Vet-Concept.



Ganz nebenbei wurde durch unseren KulturSoli-Aufschlag eine schöne Summe eingesammelt, die Trierer Kulturschaffenden und sozialen Einrichtungen, die durch die Corona Krise in finanzielle Nöte geraten sind zu Gute kommen wird. Mehr dazu in Kürze...



Ein letzter und besonderer Dank geht an alle fleißigen Helfer:innen, die unsere Gäste immer freundlich, kompetent, mit viel guter Laune und Enthusiasmus empfangen haben und an die Menschen, die die Fäden im Hintergrund zusammengehalten haben.

Wir hoffen, dass sich die Lage weiter beruhigt und wir uns hoffentlich bald wiedersehen können - ob im Kino, auf Konzerten oder Events."







