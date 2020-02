"Politiker könnten mal mehr Gags machen."

Page Content

​Im Jahr 2017 hast du die Bülent Ceylan Für Kinder Stiftung gegründet. Kannst du etwas über die Arbeit der Stiftung erzählen und wie es dazu kam?

Ich habe mich schon seit vielen Jahren für Kinder, denen es nicht gut geht, eingesetzt. Ein großer Wunsch war es schon immer eine eigene Stiftung zu gründen und vor einigen Jahren traf ich die richtigen Leute mit dem nötigen Knowhow, so etwas in die Wege zu leiten! Ich bin selbst Familienvater und habe Gott sei Dank gesunde Kinder. Deswegen ist es für mich wichtig anderen Kindern, die gesundheitlich oder wirtschaftlich benachteiligt sind, zu helfen! Wir haben Kindergärten in sozialen Brennpunkten geholfen oder noch relativ aktuell einer Kinderklinik: Denen fehlte ein "Brutkasten" beziehungsweise Inkubator für den Transport. Dieser kostet 90.000 Euro und wir haben 80 Prozent davon übernommen! Durch diesen Transport Inkubator werden Frühchen zum Beispiel von Rostock nach Mannheim gebracht und notoperiert. Dadurch wird Leben gerettet!

Ich sag immer, wenn man Erfolg hat, dann muss man was zurückgeben. Ohne Kinder geht nichts. Kinder sind unsere Zukunft!



Du bist auch dafür bekannt, nicht vor politischen Themen zurückzuschrecken. Der Titel deines neues Programms Luschtobjekt klingt allerdings erstmal wenig politisch. Was darf das Publikum erwarten?

Ja, der Titel ist sexy (lacht). Aber in diesem Programm bin ich so privat wie noch nie. Ich erzähle von meinen Kindern, die echt witzig sind! Ich erzähle wie ich von meinem Vater aufgeklärt wurde und es gibt immer wichtige Botschaften als Zwischengang. Die neue Figur Thor ist der Kracher beim Publikum und der Engel rockt am Ende. Comedy und am Ende ein kleines Konzert: Zwei Shows für einen Preis! (lacht)



Ist Comedy ganz frei von Politik eigentlich möglich? Und wie können Comedy und Politik voneinander profitieren?

Nee, auch bei Luschtobjekt sind kleine Botschaften drin oder Seitenhiebe. Comedy muss nicht nur Klamauk sei... Ich denke ne gute Mischung macht's aus! Politiker könnten mal mehr Gags zwischendrin machen. Es ist oft zu trocken und dadurch hört keiner zu. (lacht)



"Von der 'Generation Instagram' lernen, heißt siegen lernen," beginnt die Info über Luschtobjekt. Was kann man denn von dieser Generation lernen und was vielleicht lieber nicht?

Lernen kann man nur, dass man etwas offener auf Menschen zugeht... alles andere: Naja (lacht). Der Satz war ja auch ironisch gemeint, allerdings sollte man die Instagram Generation schon ernstnehmen! Sie haben großen Einfluss auf die Jugend und brauchen kein TV um ne große Halle zu füllen.



Deine Haare sind dein Markenzeichen. Was müsste passieren, um dich dazu zu bringen sie abzuschneiden?



Weiß ich nicht... aber das gehört zu mir, das bin ich!







Am kommenden Sonntag, den 16. Februar 2020, macht Bülent Ceylan die Arena Trier mit seinem aktuellen Programm Luschtobjekt unsicher. Tickets gibt es ab 38,95 Euro im Vorverkauf​.



Die Veranstaltung wird organisiert von S-Promotion.







Foto: Gaudenz Danuser