Das Palais am Domfreihof wird wiederbelebt - zumindest vorübergehend

​Trier. In Trier und der Region werden Räume für Kunst und Kultur immer knapper. So reißen etwa der Wegfall des ExHauses oder der anstehende Abriss des Areals in der Güterstraße 39 in Trier-Ost eine riesige Lücke. Dabei sind Räumlichkeiten, die insbesondere jungen Kreativschaffenden zur Verfügung stehen, der wichtigste Baustein für eine vielfältige und attraktive Kulturlandschaft. Deshalb soll mit dem Projekt "Luftschlösschen" für die Erschließung neuer Räume für die freie Kulturszene werben.

In den seit viel zu langer Zeit brachliegenden Kellerräumlichkeiten des Palais Walderdorff am Domfreihof 1B soll im ersten Quartal des neuen Jahres ein Kulturort für vielfältige sparten- und disziplinübergreifende Veranstaltungsformate entstehen. Zu den geplanten Veranstaltungen zählen u. a. Workshops, Podiumsdiskussionen, Spiel- und Filmeabende, Ausstellungen, Konzerte, Performances und Lesungen.

Das Nutzungskonzept für diesen Raum sieht vor, ein Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Dauer von 5 Wochen ab Januar 2022 in künstlerischer und wirtschaftlicher Eigenverantwortung zu realisieren. Der Fokus soll dabei auf innovativen, genreübergreifenden oder auch experimentellen Formaten liegen.

Aber auch nach Ablauf dieser Zeit soll der Raum als ein neuer Ort des interdisziplinären kreativen Schaffens Akteuren der freien Kulturszene, Gruppen und Vereinen sowie ihren innovativen Ideen offenstehen: Das Amt für Kultur und Denkmalschutz der Stadt Trier wird diese Räumlichkeiten in den nächsten zwei Jahren wechselnden Kulturinitiativen mietfrei zur Verfügung stellen. Doch bevor es soweit ist, will bühne1 schon einmal zeigen, welches kreative Potenzial in den derzeit noch leerstehenden Räumen für die Trierer Kulturlandschaft steckt.



Das Programm im Überblick: