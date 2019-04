Mit den Augen van Goghs

Page Content

Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit handelt von dem Maler, der 1888 von Paris in das kleine Dorf Arles, im Süden Frankreichs umzog. 35 Jahre ist er zu diesem Zeitpunkt alt, hat hunderte Gemälde gemalt, doch noch keins verkauft. Er streift ziellos durch die Natur und beobachtet, wie sich das Licht in den Weizenfeldern und den sattgrünen Bäumen bricht - ein Bild nach dem anderen entsteht. Der Originaltitel At Eternity's Gate ist die englische Übersetzung des Titels eines Gemäldes von Vincent van Gogh aus dem Jahr 1890. Es gilt als ein Ausdruck von Depression und in Arles war es auch, als sich van Gogh angeblich selbst sein Ohr abgeschnitten hatte.

Der US-amerikanische Regisseur Julian Schnabel war schon viele Jahre lang ein sehr erfolgreicher bildender Künstler, bevor er vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal als Regisseur die Lebensgeschichte eines Malerkollegen erzählte. Was ihn als Regisseur interessiert, ist die Wahrnehmung: so versuchte er bislang mit jedem seiner Filme den Zuschauer in die subjektive Weltsicht eines Protagonisten zu versetzen. „In der Wirklichkeit nehmen wir alles subjektiv wahr, und ich wollte erreichen, dass der Zuschauer wirklich mit van Goghs Augen sieht, für die Dauer des Films in seine Haut schlüpft", erzähle er der ZEIT im Interview. So hat er beispielsweise dafür gesorgt, dass in Van Gogh der untere Bildrand im Blick des Malers unscharf ist. Dafür hat er eigens eine spezielle Kameralinse herstellen lassen, die zwei unterschiedliche Tiefenschärfebereiche besitzt.

Gespielt wird van Gogh von Willem Dafoe, der für die Rolle bei den Golden Globe Awards und der Oscarverleihung 2019 als Bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2018 wurde er als Bester Schauspieler ausgezeichnet, während Julian Schnabel eine Nominierung für den Goldenen Löwen erhielt.





