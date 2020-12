Auswirkungen auf in Trier lebende Britinnen und Briten

Page Content

​Was ist zu den Aufenthaltsrechten im Austrittsabkommen geregelt?



​Bis zum 31. Dezember 2020, dem Ende des Übergangszeitraums, wird hinsichtlich der Aufenthaltsrechte so verfahren, als wäre das Vereinigte Königreich noch ein EU-Mitgliedstaat. An den Aufenthaltsrechten von Briten und Britinnen und ihren Familienangehörigen und am Recht, in Deutschland zu arbeiten, ändert sich währenddessen also nichts.

Ab dem 1. Januar 2021 haben Personen, die bis dahin zum Aufenthalt oder zum Arbeiten in Deutschland (oder einem anderen EU-Staat) berechtigt waren und von diesem Recht Gebrauch gemacht haben, im Wesentlichen dieselben Rechte wie vor dem Austritt. Die Rechte werden also „eingefroren“. Um nachweisen zu können, dass man Rechte nach dem Austrittsabkommen hat, benötigen die betroffenen Personen zwingend ein Dokument, das bei der Ausländerbehörde erhältlich ist – den Aufenthaltstitel/Großbritannien (GB).

Was ist das Dokument Aufenthaltstitel/GB und was kostet es?

Personen, die nach dem Austrittsabkommen dazu berechtigt sind, erhalten dieses Dokument im Scheckkartenformat, das mindestens fünf Jahre und höchstens zehn Jahre lang gültig ist. Die Gültigkeit ist dabei im Gegensatz zu anderen ausländerrechtlichen Dokumenten nicht an die jeweilige Passgültigkeit gekoppelt. Das Dokument kostet so viel wie ein deutscher Personalausweis: 37 Euro für Personen, die älter sind als 24 Jahre, und 22,80 Euro für jüngere Inhaber. Keine Gebühr wird erhoben, wenn man bislang im Besitz einer Aufenthaltskarte oder einer Daueraufenthaltskarte war. Diese Dokumente werden, wenn die Personen nicht mehr freizügigkeitsberechtigt, sondern nur noch nach dem Austrittsabkommen zum Aufenthalt berechtigt sind, am 1. Januar 2022 ungültig. Daher werden sie zuvor kostenfrei in ein neues Aufenthaltsdokument umgetauscht.

Wer muss sich um sein Aufenthaltsrecht in Deutschland kümmern? Wer ist davon betroffen?

Personen müssen sich um ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland kümmern, wenn sie

nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, am 31. Dezember 2020 in Deutschland wohnen oder arbeiten und einer der folgenden Fälle auf sie zutrifft:

sie besitzen die britische Staatsangehörigkeit oder

sie besitzen als Familienangehörige/r einer Person mit britischer Staatsangehörigkeit eines dieser deutschen Dokumente: Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte oder

sie sind am 31. Dezember 2020 Familienangehöriger oder Familienangehörige einer Person mit britischer Staatsangehörigkeit, die am 31. Dezember 2020 in Deutschland wohnt und ziehen später zu dem britischen Staatsangehörigen nach Deutschland um.

Welche weiteren Voraussetzungen muss eine Britin oder ein Brite erfüllen, um in Deutschland Rechte nach dem Austrittsabkommen zu haben?

Es müssen noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein, um in Deu​tschland Rechte aus dem Austrittsabkommen geltend machen zu können:

Die Personen müssen am 31. Dezember 2020 in Deutschland wohnen und auch weiterhin dort wohnen.

Zudem müssen Betroffene am 31. Dezember 2020 auch freizügigkeitsberechtigt gewesen sein. Das ist man, wenn man zu diesem Zeitpunkt in Deutschland in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat, Arbeit gesucht hat, selbstständig (gewerblich oder freiberuflich) tätig gewesen ist oder nicht erwerbstätig gewesen ist, etwa als Rentnerin oder Rentner oder als Studierende – und über ausreichende Existenzmittel einschließlich eines Krankenversicherungsschutzes verfügt hat.

Sofern Personen freizügigkeitsberechtigt sind, haben sie bis zum 30. Juni 2021 Zeit, eine Aufenthaltsanzeige beim Amt für Ausländerangelegenheiten abzugeben. Das entsprechende PDF-Formular ist auf trier.de unter dem Suchwort "Brexit" zu finden sowie anbei unter "Downloads".

Was gilt für Zuzüge britischer Staatsangehöriger ab dem 1. Januar 2021?

Ab dem 1. Januar 2021 benötigen britische Staatsangehörige und ihre drittstaatsangehörigen Familienmitglieder, welche ab dem 1. Januar 2021 ins Bundesgebiet einreisen, grundsätzlich einen Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz.

Für diesen Personenkreis finden die Regelungen aus dem Austrittsabkommen keine Anwendung. Dieser Personenkreis unterliegt grundsätzlich den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes und benötigt somit für den Aufenthalt einen Aufenthaltstitel. Dieser ist bei der Ausländerbehörde zu beantragen.

Wer gibt weitere Auskünfte zum Aufenthaltsrecht?

Bei weiteren Fragen steht das Amt für Ausländerangelegenheiten bevorzugt per E-Mail unter der Adresse auslaenderbehoerde@trier.de oder telefonisch (Herbert Hein, 0651/718-1331) ab dem 4. Januar zur Verfügung. Die Ausländerbehörde ist, wie die gesamte Stadtverwaltung Trier, vom 21. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 geschlossen.







Foto: Pexels / Matthias Zomer