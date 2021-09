Wer brennt für die Mosel?

Page Content

​In Kooperation mit dem Verein „Brenner am Miselerland“ veranstaltet die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ am Wochenende des 23. und 24. Oktober 2021 den Brennertag „Die Mosel brennt / D`Miselerland brennt“ in der gesamten Moselregion.



Neben dem Weinbau prägt auch die Brennerkunst seit mehreren Jahrhunderten die Kulturlandschaft der Moselregion. Das Destillieren ist ein traditionelles Kulturgut der Region, das es zu erhalten und touristisch in Wert zu setzen gilt. Im Themenjahr 2021 „Genuss & Kulinarik“ möchte die Regionalinitiative den an der Luxemburger Mosel bereits seit über zehn Jahren eingeführten „D`Miselerland brennt-Tag“ für die Edelobstbrenner:innen in der deutschsprachigen Moselregion ausdehnen. So können sich die Brenner:innen über die Grenze hinweg gemeinsam mit ihren Produkten in Richtung Kundschaft präsentieren, kennenlernen, austauschen und vernetzen.

Für das Veranstaltungswochenende werden Edelobstbrenner.innen gesucht, die ihre Brennstuben für die Besucher:innen öffnen, Verköstigungen und Produkte zum Verkauf anbieten. Um ein attraktives Programm zu gestalten, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Denkbar sind beispielsweise Hoffeste mit Besichtigung der Brennereien, Führungen, Konzerte, Vorträge, Wanderungen, Kunstausstellungen und moseltypische kulinarische Spezialitäten passend zum Moselbrand.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ ruft alle Moselbrenner:innen auf, am Brennertag im Oktober mitzumachen und ihre Türen für Einheimische und Gäste der Region zu öffnen. Die Veranstaltung wird zentral beworben; den Teilnehmer:innen entstehen hierfür keine Kosten.

Anmeldungen sind bis 15. September 2021 möglich unter www.faszinationmosel.info/brennertag

Gefördert wird das Vorhaben durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums.​









Foto: Pexels / Anastasia Zhenina