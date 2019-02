Swing, Rock und Pop in Uniform

Page Content

​Nach gewöhnlicher Marsch- oder Orchestermusik sucht man bei der Big Band der Bundeswehr ​vergebens: Der Fokus des Ensembles liegt auf den Genres Swing, Rock und Pop, unterlegt mit einer multimedialen Bühnenshow. Die Instrumentalisten tragen nicht nur Uniform, sondern sind in ihren Fachgebieten erstklassige Solisten und Absolventen von renommierten Kunsthochschulen für moderne Unterhaltungsmusik.



Der Siegeszug der Militär-Big Bands begann bereits vor über 75 Jahren mit dem US-Army-Orchsterchef Major Glenn Miller, der seine Band erstmals mehr dem Swing als der „Marschtradition“ verschrieb. Obwohl Miller damit nicht nur Zuspruch erntete, gab Helmut Schmidt, der damalige Verteidigungsminister, 1971 infolge der wachsenden Popularität des amerikanischen Vorbilds die Bildung einer ähnlichen Formation in Auftrag. Sie sollte der modernisierten deutschen Armee auch einen modernen Sound geben. Schmidts Auftrag scheint rückblickend erfolgreich, denn inzwischen haben sowohl der Bundespräsident als auch Präsidenten der Vereinigten Staaten sowie der Papst den Klängen der Big Band der Bundeswehr gelauscht.



In ihrem Tourplan finden sich dabei Auftritte zu den unterschiedlichsten Anlässen. Neben diplomatischen Veranstaltungen waren die Musiker zum Beispiel auch schon für die Musik bei olympischen Sommer- und Winterspielen zuständig. Die Betreuung deutscher Soldaten in den Einsatzländern ist für die Big Band der Bundeswehr dabei natürlich immer noch Ehrensache. Zudem spielen sie seit ihrer Aufstellung vor fast 50 Jahren ohne Gage: Mit den Eintrittsgeldern wird Menschen in Not geholfen.



A​ber neben großen gesellschaftlichen Anlässen nimmt sich die Band auch Zeit für andere Gelegenheiten und erweist nun der Stadtkapelle Hermeskeil zum 100. Jubiläum die Ehre.





Veranstalter des Konzerts ist die Stadtkapelle Hermeskeil, unterstützt wird die Veranstaltung von der Volksbank Trier eG.​​​​​

Tickets gibt es im Vorverkauf online bei Ticket Regional​ oder vor Ort bei Schmuck&Uhren Haag sowie der Buchhandlung Lorenzen in Hermeskeil.

Eintritt: 21,50 Euro (16,50 ermäßigt)​​​

Foto: Big Band der Bundeswehr