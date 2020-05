Page Content

​​​Hillmann & Neufang sind eine feste Institution wenn es um richtig guten Deep House geht. Umso schöner das die beiden die Vorstellung des Films Berlin Calling mit einer Sunset Session unterstützen.

Bei dem Film handelt es sich schon beinahe um einen modernen Klassiker des deutschen Films. Regisseur Hannes Stöhr und Paul Kalkbrenner in der Hauptrolle bewiesen das DJs auch schauspielern können und das Leben eines DJs kein Ponyhof ist.



Filme über Berlin können öde sein, weil sie gerne mal in einem langweiligen Szenepathos schwelgen. Und geht es dann noch um angesagte Techno-Clubs, kann man das nur als Fan oder als Berufsjugendlicher genießen. Beide Klippen hat Hannes Stöhr souverän umschifft. Sein fiktives Porträt eines erfolgreichen Elektro-Komponisten wirkt authentisch. Und zwar nicht deshalb, weil wir sehen, wie in einschlägigen Partyzonen der Berliner Bär auf bunten Pillen steppt, sondern weil der Film ein Interesse an seiner Hauptfigur weckt. Acting statt Clubbing. Darsteller Paul Kalkbrenner gibt ein fesselndes Leinwanddebüt. Als erfolgreicher Musiker spielt er sich mehr oder weniger selbst, dies jedoch mit einer zurückhaltenden und zugleich intensiven Präsenz.









Aber nun zur Handlung: Elektro-Komponist Martin Karow ist Techno-DJ im Berlin der Neunzigerjahre. Zwischen wummernden Beats frönt er vor allem dem ausgelassenen Leben mit Groupies und Drogen. Nebenbei plant er noch die Veröffentlichung seines nächsten Albums, den erhofften großen Wurf. Doch eine falsche bunte Pille bringt ihn auf einen Horrortrip und in die Klinik. Erst genießt der Patient noch Privilegien und Freiheiten, bis er unerlaubt abhaut.



Aber nun zur Handlung: Elektro-Komponist Martin Karow ist Techno-DJ im Berlin der Neunzigerjahre. Zwischen wummernden Beats frönt er vor allem dem ausgelassenen Leben mit Groupies und Drogen. Nebenbei plant er noch die Veröffentlichung seines nächsten Albums, den erhofften großen Wurf. Doch eine falsche bunte Pille bringt ihn auf einen Horrortrip und in die Klinik. Erst genießt der Patient noch Privilegien und Freiheiten, bis er unerlaubt abhaut.

Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung waren Kritiker begeistert. So lobt critic.de besonders den charismatischen Kalkbrenner und auch heute sind Zuschauer von dem Film begeistert wie das gute Rating auf IMDb ​zeigt.







​





Das Autokino wird unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und der derzeitigen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum umgesetzt.

Sollten Sie Kindertickets buchen muss vor Abschluss der Buchung bestätigt werden, dass alle Kinder aus dem eigenen Haushalt stammen. Bitte bringen Sie Ausweisdokumente aller Insassen mit, damit dies bei möglichen Kontrollen überprüft werden kann.

Einlass ca. 60 Min. vor Filmstart





In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche. Foto: Movienet Film Sollten Sie Kindertickets buchen muss vor Abschluss der Buchung bestätigt werden, dass alle Kinder aus dem eigenen Haushalt stammen. Bitte bringen Sie Ausweisdokumente aller Insassen mit, damit dies bei möglichen Kontrollen überprüft werden kann. Das Autokino wird unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und der derzeitigen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum umgesetzt.

Den Filmton empfangen die Besucher über das eigene Autoradio, die UKW-Frequenz wird vor Ort bekannt gegeben.