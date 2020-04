Page Content

„Dau wills heijnoh nummal uff der Musik gehen – da mach wei eppes!“​​

Die Trierer Musik- und Kulturszene hat ein Problem, und das nicht erst seit Corona. Veranstaltungsorte für Live-Musik verschwinden entweder von der Bildfläche oder sehen sich mit zahlreichen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert. Auch viele Trierer Bands und Künstler leiden zunehmend sowohl unter den Restriktionen lokaler Auftrittsmöglichkeiten als auch unter dem Aussterben der wenigen Proberäume. Nicht wenige befürchten einen kulturellen Kahlschlag, der durch die Krise nur noch weiter verstärkt wird.



Am kommenden Freitag, dem 17. April 2020 von 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr, stel​len die Trierer Veranstalter SDIYG Shows ​also kurzerhand ein Online-Benefizfestival auf Spendenbasis auf die Beine: Unter dem Titel Bleif mim Aorsch dahemm!​ ​​streamen eine Reihe von Künstlern für jeweils 20 Minuten ein Konzert aus den eigenen vier Wänden. Die Streams werden im Facebook-Event Trier Online-Benefizfestival - Bleif mim Aorsch dahemm​​ gestartet.​ Dort und unter ​sd-shows.de werden auch die entsprechenden Spielzeiten zu finden sein. ​



Und das Line-Up des Festivals hat es in sich. Die folgenden Künstler sind dabei:



SDIYG Shows organisieren seit einigen Jahren Live-Konzerte in verschiedenen Veranstaltungsorten Triers. "Wir haben in dieser Zeit viele schöne Erfahrungen gemacht, viele tolle Menschen kennengelernt und viele tolle Künstler nach Trier geholt. Für uns ist das ein Hobby. Zwar ein intensives und leidenschaftliches, aber es ist und bleibt ein Hobby. Für viele andere ist es aber weitaus mehr", erklärt das SDIYG-Team im Hinblick auf die aktuelle Situation der Trierer Kulturszene. "Durch ein Online Konzert mit Trierer Künstlern wollen wir einen Beitrag zur Unterstützung der hiesigen Musik- und Kulturszene leisten. Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit & freundschaftliche Unterstützung über die letzten Jahre und möchten sämtliche Spenden daher an folgende Veranstaltungsstätten und Vereine weiterleiten: Exhaus, Mergener Hof, Lucky´s Luke, Kulturverein Villa Wuller​ und die Tufa."



Sie alle seien unabdingbar für das kulturelle Leben in Trier und agierten in einer Branche, die durch die Folgen der Corona-Pandemie in eine noch prekärere Situation geraten ist. Auch wenn die Aktion möglicherweise nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein wird – Nichtstun war für die Veranstalter keine Option: "Lasst uns gemeinsam den Fokus auf die vielfältige Kultur- und Musikszene Triers legen, damit sie die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient und braucht – Wir hoffen auf eure Unterstützung!" ​



​​Die Spenden können via Paypal oder per Überweisung getätigt werden:



Paypal:

paypal@sd​​-shows.de oder über diesen Link​



Überweisung: ​​​

​„SDIYG Shows“

IBAN: DE12 7012 0400 8409 4670 01

BIC: DABBDEMMXXX

Verwendungszweck: „Spende“









Artwork: Christian Bücher