Sicherheitspoller für die Liebfrauenstraße

Trier. ​Im Oktober startet die Umsetzung des urbanen Sic​herheitskonzepts rund um den Domfreihof. Für die Bauarbeiten ist die Zufahrt zum Domfreihof über die Liebfrauenstraße​ ab Freitag, 1. Oktober, bis voraussichtlich Anfang Dezember für den Autoverkehr gesperrt. Die Zu- und Abfahrt für den Liefer- und Anliegerverkehr zum Domfreihof erfolgt in dieser Zeit über die Balduinstraße, Deworastraße, Sichelstraße, Dominikanerstraße und Windstraße. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Der Fußgängerverkehr in der Liebfrauenstraße wird an der Baustelle vorbeigeführt. Für den Fahrradverkehr ist die Zufahrt auf den Domfreihof mit Einschränkungen möglich.​