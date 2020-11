Umleitung wegen Bauarbeiten in Saarstraße

Page Content

​Trier. Die Stadtwerke Trier sanieren zurzeit Abwasserkanäle in Trier-Süd, wobei die Spezialfahrzeuge zeitweise für Engpässe im Straßenverkehr sorgen. Von Donnerstag, 12. November, 20 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 15. November 2020, wird die Saarstraße von der Hohenzollernstraße bis zur Südallee für den Individualverkehr zur Einbahnstraße in Richtung Innenstadt. Der motorisierte Verkehr wird über das St.-Barbara-Ufer umgeleitet. Einzige Ausnahme: Busse können die Saarstraße in beide Richtungen befahren. Der Radverkehr wird über die Fahrradstraße, die parallel zur Saarstraße verläuft, umgeleitet. Am Sonntag, 15. November, werden zwischen 7 und 24 Uhr im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße / Saarstraße die Ampeln abgeschaltet. Fahrzeuge aus der Hohenzollernstraße können an dem Tag nicht in Fahrtrichtung Südallee in die Saarstraße abbiegen.

Um die Bauzeit und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen in diesem Abschnitt zu minimieren, arbeitet die ausführende Firma auch am Wochenende und nachts.







Foto: Pexels