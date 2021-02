Page Content

​Die Initiative „Allegaoren – Trier gegen Hass und Hetze“ ruft anlässlich des 1. Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau dazu auf, innezuhalten, der Opfer zu gedenken und künftig auch im privaten Umfeld entschieden gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze einzutreten. Auf ihrer frei zugänglichen Seite fb.com/allegaorenintrier bietet sie am 19. Februar 2021 eine Online-Kundgebung an unter Mitwirkung von Trierer Schülerinnen und Schüler, des Cello-Duos Cellage à deux sowie Betroffenen aus Hanau. Zehn Menschen wurden bei dem Anschlag in Hanau am 19.2.2020 getötet. Der Täter handelte aus rassistischen, islamfeindlichen, antisemitischen und von verschiedenen Verschwörungstheorien geprägten Motiven. Die Kundgebung kann auch ohne Facebook-Account zu jeder beliebigen Zeit am 19. Februar abgerufen werden.

„Wir wollen an die unschuldigen Opfer erinnern und gleichzeitig deutlich machen, dass das Denken, das zu dieser schrecklichen Tat geführt hat, nicht aus den Köpfen verschwunden ist. Im Gegenteil: Durch die Corona-Pandemie finden menschenfeindliche Verschwörungsmythen immer mehr Anhänger – auch hier in Trier. Wir stellen uns dem als Zivilgesellschaft entgegen und wollen aufzeigen, dass es nicht nur eine entschiedene Antwort der Politik, sondern auch von jedem und jeder Einzelnen braucht, um menschenfeindlichen Hass und Hetze zurückzudrängen. Denn es darf nicht sein, dass sich auch 2021 Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Herkunft nicht sicher in unserem Land fühlen!“, teilen die Veranstalterinnen mit.

Schülerinnen und Schüler des GK Religion der 12. Jahrgangsstufe unter Leitung von Ingrid Jacobs sowie ein Schüler des Humboldt-Gymnasiums werden im Rahmen der Gedenkveranstaltungen vorstellen, welche Handlungsmöglichkeiten jede:r Einzelne von uns hat, um Rassismus, Antisemitismus, muslimfeindlichem Hass und anderer Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Im Vorfeld der Gedenkveranstaltung haben die Schülerinnen und Schüler zu rechtsextrem motivierten Anschlägen und Vorfällen recherchiert. „Die Schülerinnen und Schüler werden die erschreckenden Ergebnisse ihrer Recherche im Rahmen der Kundgebung vorstellen. Diese zeigen uns: Es gibt in Deutschland einen strukturellen und in allen Bereichen der Gesellschaft verbreiteten Rassismus. Wir fordern die Bundesregierung, die Landesregierungen und die Kommunen auf, unverzüglich und entschlossen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um diesen zu bekämpfen“, so die Veranstalterinnen.







„Allegaoren – Trier gegen Hass und Hetze“ ist eine parteipolitisch und weltanschaulich neutrale Initiative von Trierer Frauen, die dafür werben, Trier „allegaoren“ (das trierische Wort für „gemeinsam“) noch lebenswerter und menschlicher für alle zu machen. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Trier gefördert, die Teil des Bundesprogrammes ​​​​"Demokratie leben!" des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist.​





