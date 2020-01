All You Need Are The Beatles

Page Content

​Innerhalb nur zehn Jahren Bandgeschichte, 1960 bis 1970, haben die Beatles den Musik-Olymp erklommen und sich ihren Platz als erfolgreichste Band der Musikgeschichte verdient. Auch heute, ein halbes Jahrhundert später, gibt es kaum jemanden der Hits wie Yesterday, Let It Be, Yellow Submarine oder All You Need Is Love nicht mitsingen oder zumindest mitsummen kann. Was also tun, für all die Menschen, die nie die Chance hatten die vier legendären Musiker live zu sehen? Das, oder etwas ähnliches, hat sich möglicherweise Bernhard Kurz gedacht, der das Musical all you need is love! Im Jahr 2000 erstmal auf die Beine stellte.

Nach zwei Jahren Pause kehrt Kurz' Erfolgs-Musical – pünktlich zum Dreifachjubiläum – auf die Bühne zurück. Im Jahr 2020 jährt sich die Gründung der Beatles zum 60. Mal, ihre Trennung liegt dann 50 Jahre zurück und auch das Musical feiert runden Geburtstag. Seit der Premiere am Chiemsee absolvierte die Show mit der Orginalband der Las Vegas-Version über 1000 Auftritte in 14 Ländern mit über einer Million Zuschauern. Zwar sind es nicht die Beatles selbst, die in dem Musical auftreten, dafür aber ihre perfekt eingespielten Ebenbilder: das Quartett Twist & Shout mit Alan LeBoeuf als Paul McCartney, Howard Arthur (John Lennon), John Brosnan (George Harrison) und Carmine Francis Grippo (Ringo Starr).

In all you need is love! - Das Beatles-Musical lassen die Ausnahmekünstler den Mythos der Pilzköpfe auferstehen. Twist & Shout überzeugt mit professionellem Live-Gesang, bei dem der Zuschauer glaubt, die Beatles seien leibhaftig auf die Bühne zurückgekehrt. Anschauliche Kurzgeschichten beleuchten die Meilensteine einer unvergleichlichen Karriere. all you need is love! führt die Zuschauer zurück zu den Anfängen der Band-Legende in Hamburg, über ihre ersten eigenen Konzerte bis hin zum Durchbruch in den USA und dem raketenhaften Aufstieg.



Am 25. Januar 2020 gastiert das Musical in der Europahalle in Trier. Tickets gibt es ab 44,50 Euro im Vorverkauf.



​Die Veranstaltung wird organisiert von Popp Concerts.​