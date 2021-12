Wünsche erfüllen in der Weihnachtszeit

Page Content

​Auch in diesem Jahr führt der Caritasverband Trier in der Adventszeit wieder seine Spendenaktion „Wunschbaum“ durch. Hintergrund ist die große Anzahl von Menschen, die in den Beratungsstellen der Caritas Hilfe suchen, weil sie von Armut betroffen sind und am Existenzminimum leben müssen. Besonders viele Anfragen gibt es nach Kleidung und Lebensmitteln. Im Rahmen der Spendenaktion stehen in der Adventszeit in verschiedenen Trierer Pfarrkirchen „Wunschbäume“. Das sind Weihnachtsbäume, die mit Sternen dekoriert sind. Auf jedem Stern sind Wünsche bedürftiger Menschen formuliert. Wer spendet, trägt dazu bei, diese Wünsche zu erfüllen.

Die Spenden werden von den Mitarbeiter*innen der Caritas noch vor dem Weihnachtsfest als Wertgutscheine direkt an die Hilfesuchenden weitergeleitet. Wird für einen Wunsch mehr gespendet als benötigt, werden weitere Hilfebedürftige unterstützt. Die Wunschbäume stehen in den Pfarrkirchen Liebfrauen, St. Matthias und St. Paulin. Wer wegen der aktuellen Lage lieber zuhause bleibt, findet einige der Wünsche auch auf der Homepage des Caritasverbandes Trier. Nähere Informationen zur Aktion gibt es unter Tel. 0651 2096-217 oder www.caritas-region-trier.de​.

Spendenkonto: Caritasverband Trier e. V., IBAN: DE42 5855 0130 0000 2088 50 - BIC: TRISDE55, Kennwort: Wunschbaum