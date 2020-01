Page Content

​Adel Tawil​ ist unbestritten einer der Meister des emotionsgeladenen deutschen Pop. Mit souliger Stimme besingt er die ganz großen Gefühle des Lebens - allen voran natürlich die Liebe. In Neues Ich, dem vierten Song seines aktuellen Albums Alles Lebt, spricht Tawil beispielsweise darüber, dass er gerade Vater geworden ist. Liebe To Go, der Opener der Platte, beschäftigt sich dagegen eher mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit und mit der Frage, ob die Liebe dabei auf der Strecke bleibt. Aber der Sänger stößt auch ernstere Töne an: Im Song Atombombe verarbeitet Tawil die Erfahrungen, die er 2018 auf Hawaii machte, als während seines Aufenthaltes fälschlicherweise eine Bombenwarnung an alle Handys verschickt wurde.



Mit seinem dritten Album Alles Lebt im Gepäck, machte sich Tawil dann auch gleich auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 28. Januar macht der Sänger dabei auch in Trier Halt und bringt seine emotionale und persönliche Show in die Arena. Dabei setzt er auch auf ein besonderes Bühnenkonzept, das das Publikum von drei Seiten statt nur von einer bestaunen kann.

Neben den Songs des neuen Albums sollen auch ältere Titel bei dieser Tour nicht zu kurz kommen. „Die Songs der vergangenen Alben haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Musik, Sound und der persönliche Geschmack haben sich verändert,“ erklärt Tawil und verrät, dass er seine großen Hits live auch mal einer Neu-Interpretation unterzieht. Vor allem aber freut er sich, endlich wieder vor Publikum zu spielen: „Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters, die alle Songs mitsingen - Musik ist universell und verbindet.“





Tickets für das Konzert von Adel Tawil am 28. Januar 2020 in der Arena Trier gibt es im Vorverkauf ab 44,90 Euro.



​Das Konzert wird v​eranstaltet von Popp Concerts.​