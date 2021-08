Page Content

​Auch im dritten Jahr setzt das Format auf vielfältige Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Comedy und Theater sowie die malerische Umgebung der Uferpromenade. „Nachdem das Format in den vergangenen Jahren so gut angenommen wurde, freuen wir uns, das Konzept auch in diesem Jahr mit bewährten sowie neuen Partnern fortsetzen zu können und damit das Moselufer zu beleben,“ erläutert TTM-Geschäftsführer Norbert Käthler. 2021 ist der AStA der Universität Trier, der Jazzclub Trier, der Kultur Raum Trier sowie die Tuchfabrik Trier wieder dabei. Ebenso tragen das Musiknetzwerk, der Verein bühne1, das Moselmusikfestival und der Kultur Raum Trier wiederholt zum Programm bei. Neue Partner sind der Verein „30 für Trier“, der Kulturgraben und das Theater Trier.



Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine Kontaktdatenerfassung erforderlich, die durch die Imnu-App oder ein Kontaktdatenformular vor Ort erfolgt.



Der Eintritt für den Kulturhafen Zurlauben beträgt 5,00 Euro pro Veranstaltungstag (Tages- und Abendkasse, kein Vorverkauf). Bei Verlassen des Geländes besteht kein Anspruch auf Wiedereinlass.

Inhaber der Solidarkarte können nach Vorlage dieser ein Ticket​ zum ermäßigten Preis von 3,00 Euro erhalten. Alle Veranstaltungen finden auch bei Regen statt.







​ Foto: Trier Tourismus und Marketing GmbH



„Wir konnten in diesem Jahr wieder viele Künstlerinnen und Künstler für einen Auftritt gewinnen, sodass das Programm eine bunte Mischung aus den verschiedenen Trierer Kulturbereichen darstellt,“ freut sich auch Hanna Landwehr, Projektleiterin des „Kulturhafens Zurlauben“ bei der TTM. Neben Konzerten, einem Comedy Slam und dem Theaterstück „Vergissmeinnicht“ ist auch das QuattroPop-Festival, das vom Musiknetzwerk Trier und dem Städtenetzwerk „QuattroPole“ unterstützt wird, am Zurlaubener Ufer dabei und begeistert am 3. und 4. September mit Künstler*innen aus Trier und den weiteren Quattropole-Städten Saarbrücken, Metz und Luxemburg.