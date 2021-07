Page Content

​Die ehemalige Jägerkaserne in Trier-West wird zurzeit in einem europaweiten Vergabeverfahren vermarktet. Gesucht wird ein Investor, der das bereits fertiggestellte städtebauliche Konzept für das Gelände umsetzt, das ein neues Quartier zum Leben und Arbeiten vorsieht. Ein Teilnahmewettbewerb wurde bereits abgeschossen, ab der kommenden Woche schließt sich die Angebots-und Verhandlungsphase mit den Bietern an, die ihr Interesse bekundet haben.

Das städtische Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, welches das Vergabeverfahren durchführt, hat hierzu ein fünfminütiges Video erstellt. Auf einem Rundgang über das Gelände erklärt das Projektteam die Pläne für das über 65.000 Quadratmeter große Areal: Welche Gebäude bleiben stehen? Welche Entwicklungen passieren in den nächsten Jahren? Was wird abgerissen? Wo öffnet sich das Quartier, das früher durch hohe Mauern von der Umgebung abgeschirmt war?

„Attraktives Wohnen, Arbeiten, Leben – das ist unser Ziel“ erläutert Baudezernent Andreas Ludwig im Film und fasst nochmals kurz die Vorgeschichte zusammen: In einem Wettbewerb wurde 2015/16 die beste Idee für eine städtebauliche Entwicklung des Geländes gesucht. Der Siegerentwurf wurde anschließend unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner von Trier-West weiterentwickelt. Der daraus resultierende Bebauungsplan setzt nun den rechtlichen Rahmen für die Umsetzung.

Ortsvorsteher Marc Borkam berichtet über ein wachsendes Interesse in seinem Viertel zur Zukunft der Jägerkaserne. Er werde immer öfter mit der Frage angesprochen oder angeschrieben, wie es weitergehe. Einige Menschen zeigten auch schon Interesse, später auf dem Gelände zu wohnen. Der Film soll jetzt seinen Teil dazu beitragen, allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Stand des Verfahrens und die weitere Entwicklung zu erläutern.



​



Foto: Pexels / Lex Photography