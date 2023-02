Trierer Kinder und Jugendliche setzen starke Zeichen gegen Einsatz von Kindersoldaten

Page Content

​Rekordverdächtige 2705 Blätter mit roten Händen als Protest gegen den weltweiten Einsatz gegen Kindersoldaten überreichten Kinder und Jugendliche von der Matthias-Grundschule, der Berufsbildenden Schule St. Helena, dem FSG, dem MPG, der Nelson-Mandela-Realschule plus, dem HGT und FWG an Bürgermeisterin Elvira Garbes. Sie schickt sie an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Um für die Aktion, die in Trier mit der Lokalen Agenda als Partner mit einer Corona-Pause seit 2010 stattfindet, noch mehr zu werben, wurde vor dem Rathaus eine Fahne gehisst. Garbes zeigte sich begeistert von dem großen Engagement der Kinder und Jugendlichen. In einer Zeit, in der mitten in Europa seit fast einem Jahr ein Krieg tobe, sei die Red Hand-Kampagne gegen den Einsatz von Kindersoldaten und für das Recht auf eine unbeschwerte Kindheit wichtiger denn je, so Garbes. Für die Trierer Kampagne 2023 entwickelten einige der Kinder- und Jugendlichen ergänzende Elemente, darunter ein bedrucktes T-Shirt sowie eine Leine mit den bedruckten Blättern.





Text und Bild: Stadt Trier