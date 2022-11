Page Content

​Die hochphilosophische Frage, ob ungehörte Musik den richtigen Ton getroffen hat, kann auch Carolin Körner, Projektleiterin des WUNSCHbrunnenhofs bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH, nicht beantworten. Dafür etwas versprechen: Auf der Trierer Sommer-Bühne im Brunnenhof werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Bands aus Trier und der Region weithin hör-, sicht- und vor allem fühlbar zu machen. Bass im Bauch und Rock in den Adern, Stories im Kopf und Riffs in den Fingerspitzen – beim WUNSCHbrunnenhof sucht Körner all das, was die Musikregion Trier ausmacht. Deshalb ist jetzt wieder die Zeit der Bands gekommen: Ab sofort können sie sich für das diesjährige Voting bewerben, das die Musikenthusiasten Triers entscheiden lässt, wer im kommenden Sommer neben der Porta Nigra auftreten darf.

Insgesamt sieben Termine hält der WUNSCHbrunnenhof 2023 bereit, und egal ob Bühnenneuling oder erfahrener Profi, ob alteingesessene Band oder Neugründung; Mitmachen darf jeder. Zumindest jede Band und jeder Künstler, die/der aus Trier oder der Region stammt, Songmaterial für einen 90-minütigen Auftritt besitzt und neben einer Online-Anmeldung auch zwei Songs, einen Pressetext und ein druckfähiges Bandfoto mit mindestens 300 dpi abgibt. Nach der abgeschlossenen Bewerbungsphase entscheiden das hiesige Publikum mit einer Abstimmung über die ersten drei Bands, die im kommenden Sommer beim WUNSCHbrunnenhof auftreten. Eine Jury aus Vertretern des Amts für Stadtkultur und Denkmalschutz, der TUFA und der TTM ermitteln das Line-Up für drei weitere Konzertabende. Und selbst wer sich gerade erst zusammengefunden hat und deshalb noch keine große Fangemeinde hinter sich versammeln kann, hat eine Chance: Wie bereits in den vergangenen Jahren vergibt auch der Musiknetzwerk e.V. einen Slot an eine aufstrebende Newcomer-Band.

Die Online-Anmeldung finden alle interessierten Bands bis zum 1. Januar 2023 unter www.trierinfo.de/wunschbrunnenhof (unter dem Reiter „Bewerbung WUNSCHbrunnenhof“). Im Februar startet dann die vierwöchige Abstimmungsphase unter der gleichen Adresse. Das Bandprogramm wird im Frühjahr 2023 bekannt gegeben. Weitere Infos erteilt Carolin Körner unter 0651/9780848 oder per Mail an carolin.koerner@trier-info.de.





