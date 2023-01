Page Content

​Der Workshop findet unter dem Motto „Antifeminismus begegnen …aber wie?! Zum Umgang mit antifeministischen Äußerungen“ am Freitag, 3., 14.30 bis 19 Uhr und am Samstag, 4. Februar, 9.30 bis 15 Uhr in der Tufa statt.



Im Umgang mit Antifeminismus stünden Betroffene, so Winter, vor großen Herausforderungen. Der Wunsch nach schlagfertigen Argumenten komme auf, die eigenen Emotionen liefen durcheinander oder würden ignoriert und die Suche nach „dem einen Satz“ beginne. Was ist gemeint, wenn von Antifeminismus gesprochen wird? Welche Netzwerke und Strategien antifeministischer Akteurinnen und Akteure sind relevant? Was kann man solchen Äußerungen entgegensetzen? Welche Rolle nehmen die eigenen Emotionen ein? Um diese Fragen geht es in dem Workshop.



Die Trainerinnen Laura Sasse und Maiken Schiele von Dissens (Institut für Bildung und Forschung e. V.) vermitteln Grundlagen zum Antifeminismus und zu möglichen Umgangsstrategien. Winter: „Vor allem aber geht es um die Stärkung von Solidarität, Kampfgeist und Kreativität im Umgang mit antifeministischen Äußerungen: Gemeinsam werden wir verschiedene Umgangsweisen in Argumentationssituationen erproben und dabei auch an eigenen Fällen arbeiten. Außerdem wird es um Ressourcen und Kraftquellen gehen, die uns stärken.“



Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ Für den Workshop ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: frauenbeauftragte@trier.de.



Das Bündnis „Gemeinsam gegen Antifeminismus Trier“, das die gesamte Reihe veranstaltet, hat sich auf Initiative der Frauenbeauftragten im Herbst 2022 gegründet. Ziel ist, auf die menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Tendenzen des Antifeminismus aufmerksam zu machen sowie Frauen und die LGBTiQ+ Community zu unterstützen. Mitglieder sind der Verein „Für ein buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts“, das Bündnis „Vielfalt statt Einfalt“, die Feministische Vernetzung Trier, die Arbeitsgemeinschaft Frieden, der Frauennotruf Trier und die Frauenbeauftragte.







Text: Stadt Trier



Queer- und frauenfeindliche Aussagen, Anfeindungen gegenüber Gleichstellungsbeauftragten und Angriffe auf Vielfaltspädagogik sind nach Einschätzung von Winter nur einige der möglichen Auswirkungen von Antifeminismus. „Seit Jahren nehmen antifeministische Aussagen mehr Raum ein. Unter diesem Begriff lassen sich verschiedene Akteurinnen und Akteure fassen, die ein anti- emanzipatorisches Weltbild vertreten.“