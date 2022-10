Page Content

​​Bundesweit und auch in der Stadt Trier steigen die Zahlen von Menschen, die aus der Ukraine oder aus anderen Ländern vor Krieg, Katastrophen und Verfolgung flüchten, derzeit wieder an. Die Stadtverwaltung versucht nach wie vor, die Unterbringung von Menschen in größeren Massenunterkünften zu vermeiden, sondern will die Schutzsuchenden möglichst in Wohnraum vermitteln. Deshalb sucht die Stadt weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten in Form von möglicherweise leerstehenden Einliegerwohnungen oder Ferienwohnungen, die Bürgerinnen und Bürger für einen längerfristigen Zeitraum zur Vermietung bereitstellen können.







Gemeldet werden kann der Wohnraum über ein Online-Formular, welches hier verlinkt ist.





Foto: Katharina Laros

