​Los geht es mit dem Abendmarkt, der zunächst bis Oktober läuft, am Mittwoch, 17. April, von 16 bis 20 Uhr, auf dem Viehmarkt. Das neue Angebot ergänzt die Vormittagstermine am Dienstag und Freitag. Momentan gibt es zwölf Beschicker, die daran interessiert sind, Waren wie Obst, Gemüse, Wurst und Käse am frühen Abend anzubieten. Der zuständige Dezernent Thomas Schmitt ist sich sicher: „Mit dem Abendmarkt bieten wir auch den Bürgerinnen und Bürgern, die tagsüber wenig Zeit haben, eine Möglichkeit, frische regionale Lebensmittel einzukaufen – und das mit einem echten Markterlebnis.“ Auch werde mit dem neuen Angebot die Attraktivität der Innenstadt weiter gesteigert, ist Schmitt überzeugt.



Besonderes Programm zum Start des neuen Angebots







Um möglichst viele Besucher auf den Abendmarkt zu locken, gibt es während der ersten vier Wochen ein von dem gemeinnützigen Projekt Kulturkarawane organisiertes Kulturprogramm mit Live-Musik. Norbert Käthler, Chef der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), sagt hierzu: „Wir möchten damit die Aufenthaltsqualität steigern und dafür sorgen, dass die Besucher das neue Marktformat wahrnehmen.“ Im Mittelpunkt stehe jedoch nicht die Musik, sondern der Markt, betont Käthler.





Weiterer Clou, der Besucher anziehen soll: Ein Weinstand lädt dazu ein, ein Gläschen zu trinken und auch direkt einige Flaschen zu kaufen. Die TTM wird hierfür auf die Trierer Winzer zugehen und erfragen, wer Interesse hat, seine Tropfen auf dem Abendmarkt auszuschenken und zu verkaufen.





TTM-Chef Käthler ist optimistisch, dass das neue Angebot von den Trierern wahrgenommen wird: „Wir sehen in ganz Deutschland ein starkes Interesse an regionalen Produkten mit hoher Qualität. Dass das Interesse – gerade von Berufstätigen – an einem Markt abends hoch ist, ergab unsere Umfrage im vergangenen Jahr.“​







Foto (Presseamt der Stadt Trier): Marco Carpi ist einer der Beschicker, der künftig auch am Mittwochabend auf dem Viehmarkt seine Waren anbietet. Bei ihm gibt es Ziegenkäse in vielen Variationen.​