Trier feiert „Woche der Inklusion“

​Trier feiert in den kommenden Tagen ein Fest der Inklusion. Hintergrund sind die Special Olympics World Games 2023, die ab Mitte Juni in Berlin stattfinden. Dort messen sich tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten. Die Delegation aus Panama bereitet sich in Trier auf ihre Wettkämpfe vor, bevor sie nach Berlin weiterreist. Die „Woche der Inklusion“ in Trier ist Teil des Host Town Programms der Special Olympics.



„Ich lade alle Triererinnen und Trierer und natürlich auch alle anderen herzlich ein, die vielen großartigen Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen angeboten werden, zu besuchen!“ wirbt Bürgermeisterin Elvira Garbes für die „Woche der Inklusion“. Sie setzt darauf, dass auch den Gästen aus Panama die Mischung aus Sightseeing, Training und gemütlichem Beisammensein gefallen wird. Die 18 Athletinnen und Athleten sowie ihre zehn Begleitpersonen werden in Trier zusätzlich von einer Reihe Freiwilliger unterstützt.



Am Samstag, 10. Juni, steigt auf dem Viehmarktplatz ein inklusives Sportfest. Von 10 bis 16 Uhr laden verschiedene Stationen zum Mitmachen ein: unter anderem ein Rollstuhl-Parcours, Rollstuhl-Basketball, Boccia und ein Inklusions-Quiz der Lokalen Agenda 21. Zusätzlich informieren Verbände und Vereine über Möglichkeiten, wie Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben können.



Zahlreiche kulturelle Angebote setzen zusätzliche Akzente: Tanztheater in der Tufa, Film im Broadway Kinotheater, Führungen im Museum oder ein Kinder-Musical in der Europahalle. Allen gemeinsam ist, dass die Veranstaltungen von, für und mit Menschen mit und ohne Behinderung sind.

Als Höhepunkt der Feierlichkeiten findet am Mittwoch, 14. Juni, ab 17 Uhr ein Fackellauf von der Basilika über den Hauptmarkt zum Domfreihof statt. Dort wird im Anschluss das Olympische Feuer entzündet. Für Musik sorgen Tamara Köcher und die inklusiven Bands Jump Tones und Alpina Weiss Bescheid. Die Veranstaltung unter dem Motto „Trier – ALLE Inklusive!“ steht unter der Schirmherrschaft der Trierer Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer und lädt wirklich alle ein, dabei zu sein.



Text: Stadt Trier

Menschen mit und ohne Behinderung haben in der „Woche der Inklusion“ viel Gelegenheit, gemeinsam Sport zu machen, Spaß zu haben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Die verbindende Kraft des Sports soll dabei helfen, Berührungsängste abzubauen und sich besser in andere hineinzuversetzen.