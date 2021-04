Artenvielfalt rockt die Mosel

Page Content

​Für die „Woche der Artenvielfalt“ vom 1. bis 9. Mai 2021 mit über 150 Events zum Thema „Biologische Vielfalt in der Moselregion“ von Koblenz bis Luxemburg können alle Veranstaltungen in der Online-Broschüre unter www.faszinationmosel.info/wochederartenvielfalt abgerufen werden. Hier ist auch eine sogenannte „story map“, eine virtuelle Landkarte, zu finden, in der alle Angebote der Winzer, Naturerlebnisbegleiter, Kultur- und Weinbotschafter, Schulen, Kitas, Restaurants, Vereine, Gemeinden, etc. aufgeführt sind.

Es bleibt zu hoffen, dass die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel als Veranstalter die Aktionswoche durchführen dürfen. Einige der Angebote werden online angeboten; bei den meisten Veranstaltungen handelt es sich um kleine, in freier Natur und nur mit Anmeldung stattfindende Events. Allerdings ist die aktuelle Corona-Situation bedenklich, so dass ab dem 19. April 2021 eine abschließende Entscheidung getroffen wird.Die „Woche der Artenvielfalt“ richtet sich ganz besonders an Einheimische und Moselaner:innen. Das letzte Jahr in der Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die Einwohner:innen ihre Natur neu und viel bewusster erleben und genießen. Das Interesse für Natur, Artenvielfalt und ökologische Zusammenhänge ist gewachsen; das Bedürfnis nach Wissen und Erkundungen ist sichtbar gestiegen. Insgesamt über 150 Veranstalter im gesamten Moselraum von Luxemburg bis Koblenz engagieren sich in der Aktionswoche und laden Menschen ein, sich von dem besonderen Artenreichtum faszinieren zu lassen.So werden geführte Wanderungen und Exkursionen mit Naturerlebnisbegleitern und Kultur- und Weinbotschaftern durch die Weinlandschaft, im Flora-Fauna-Habitatgebiet, zu den „Leuchtpunkten der Artenvielfalt“, in Gärten und im Wald aber auch Informationsveranstaltungen und Ausstellungen zum Steillagenweinbau und zur Biodiversität in Weingütern und den Partnerbetrieben Naturschutz angeboten. Kulinarische Erlebnisse wie „Wild – Wald – Wein: Die etwas andere Bulli-Tour“, Kochen im Weinberg, Weinproben und Winzervesper, Grillen wie die Schäfer Patagoniens, Wein- und Kräuterwanderungen runden das Angebot ebenso ab wie ein Hirschkäferworkshop, ein Müll-weg-Tag, Fotoausstellungen, eine Wein-Krimi-Lesung, „Yoga im Tempel und im Fluss“, „Waldbaden“ oder Kanufahrten auf der Saar.