Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe

Rund fünf Monate nach der Flutkatastrophe ist ein weiterer Teil des Ahrtals wieder an den Bahnverkehr angeschlossen: Die Deutsche Bahn (DB) hat dafür die Strecke von Ahrweiler nach Walporzheim rundum erneuert. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) kümmert sich als Aufgabenträger um die Abstimmung des Angebots auf der Ahrtalbahn und die Schienenersatzverkehre im Ahrtal. Gleichzeitig setzten Fachkräfte für insgesamt rund 2,2 Millionen Euro die Station Ahrweiler-Markt instand und führten Modernisierungsarbeiten durch. Seit 12. Dezember können die Fahrgäste außerdem wieder an der Station Heimersheim zwischen Remagen und Ahrweiler ein- und aussteigen. Damit verbessert sich die verkehrliche Situation für die Menschen in der Region erneut. Den Wiederaufbau der restlichen Strecke setzt die DB unvermindert fort. Die erforderlichen Anpassungen des Fahrplanangebots gewährleistet der SPNV-Nord als Besteller.

Sowohl beim Wiederaufbau der Ahrtalbahn als auch bei der Modernisierung der Station Ahrweiler-Markt arbeiten die DB, das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Ahrweiler und der SPNV-Nord eng zusammen. Als Zeichen dafür fand in „Ahrweiler-Markt“ ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin statt.​











Foto: Andreas Varnhorn / Deutsche Bahn AG