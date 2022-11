Page Content

​Eine Karriere im Handwerk bietet Erfüllung und Herausforderungen, ein gutes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz. Vor allem: Handwerkerinnen und Handwerker werden in Wirtschaft und Gesellschaft dringend gebraucht. Doch trotz attraktiver Rahmenbedingungen und einem hohen gesellschaftlichen Nutzen bleibt das Handwerk weiterhin stark vom Fachkräftemangel betroffen.



Teilnehmende Handwerksbetriebe müssen Mitglied einer rheinland-pfälzischen Handwerkskammer sein. Das Video darf maximal 30 Sekunden lang und noch nicht veröffentlicht worden sein. Teilnehmende müssen es außerdem selbst erstellt haben. Videos, die von externen Unternehmen produziert wurden, sind ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am 20. November. Die Anmeldung zum Wettbewerb und die detaillierten Teilnahmebedingungen sowie technischen Anforderungen sind im Internet unter www.hwk-trier.de​ veröffentlicht. Die Siegervideos werden auf den Internetseiten und Social-Media-Kanälen des Projekts „Handwerk attraktiv“ und der rheinland-pfälzischen Handwerkskammern präsentiert.



Das bei der Handwerkskammer der Pfalz ansässige Projekt „Handwerk attraktiv" widmet sich in enger Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern Trier, Koblenz und Rheinhessen der Bekämpfung des Fachkräftemangels im Handwerk. U​nterstützt werden „Handwerk attraktiv" und der Videowettbewerb 2022 vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Ansprechpartner zum Projekt „Handwerk attraktiv" ist Andreas Urschel (Handwerkskammer der Pfalz), E-Mail: aurschel@hwk-pfalz.de, Tel. 0631/3677-106​



Mit dem Videowettbewerb unter dem Motto „Zeig uns, wie du uns den Tag rettest“ will das landesweite Projekt „Handwerk attraktiv“ öffentlich sichtbar machen, dass Handwerk Kreativität und Können erfordert und dass unser modernes Leben ohne das Handwerk schlicht nicht möglich wäre.Handwerkerinnen und Handwerker aus Rheinland-Pfalz sind dazu aufgerufen, typische Probleme ihrer Kunden in einem maximal 30-sekündigen Video darzustellen und zu zeigen, wie sie diese Probleme lösen. Die eigene handwerkliche Tätigkeit soll dabei originell und kreativ in Szene gesetzt werden. Der Wettbewerb ist in den Kategorien „Handwerksbetriebe“, „Angestellte in einem Handwerksbetrieb“ und „Auszubildende in einem Handwerksbetrieb“ ausgeschrieben.In jeder Kategorie gibt es Geldpreise bis zu 500 Euro zu gewinnen.