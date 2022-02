Page Content

​Trier/Saarburg. Jeremias, die Indie-Pop-Band aus Hannover, die am 6. März 2022 in der Trierer Tuchfabrik gastieren wollten, haben ihre "Golden Hour Tour" in den Herbst diesen Jahres verlegt. Neuen Anlauf nimmt Jeremias in der Tufa nun am Mittwoch, den 7. September 2022. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Klaus Doldinger, deutsche Jazz-Legende, plante mit seiner "The First 50 Years of Passport"-Tournee am 26. März in der Stadthalle Saarburg aufzutreten. Daraus wird nun vorerst nichts, Fans müssen sich bis zum Freitag, 16. September 2022 gedulden, um den dann 86-jährigen Künstler und Band zu erleben.