Weitere Konzerte und Veranstaltungen müssen später stattfinden

Page Content

Trier/Echternach (red). ​Suzanne Vega, die am 2. März 2022 mit ihrem Programm "An Evening with Suzanne Vega" im Trifolion (Echternach) gastieren wollte, muss ihren Besuch auf Sonntag, den 10. Juli 2022 verschieben (Konzertbeginn 20:00 Uhr). Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, der Vorverkauf läuft für den neuen Termin weiter.

"The Australian Pink Floyd Show", ursprünglich für den 5. März 2022 in der Arena Trier geplant, findet nun am Sonntag, den 26. Juni 2022 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin, können aber auch bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle oder Ticketplattform gegen Erstattung zurückgegeben werden.



Manfred Mann's Earthband musste in der Stadthalle Bitburg​ eine wahre Terminverlegungs-Odyseee erleben. Statt am bereits vierten (!) Nachholtermin, dem 6. März 2022 sollen die "Rock-Opas" nun am Sonntag, den 4. September 2022 endlich die Bühne betreten. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.



JUST SING" mit Julia Reidenbach, die am 14. März 2022 in der Tuchfabrik Trier​ hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt, weil das gemeinsame Singen ohne Maske weiterhin nicht möglich ist. Ob die für den 25. April 2022 geplante Mitsing-Veranstaltung stattfinden kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.​

Die Veranstaltung "" mit Julia Reidenbach, die am 14. März 2022 in derhätte stattfinden sollen, wurde abgesagt, weil das gemeinsame Singen ohne Maske weiterhin nicht möglich ist. Ob die für dengeplante Mitsing-Veranstaltung stattfinden kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.​





Gänzlich abgesagt wurde die Tournee der Tribute-Show "The Simon & Garfunkel Story". Davon betroffen ist auch das für den 18. März 2022 in der Europahalle geplante Konzert. Bereits bezahlte Eintrittsgelder werden zurückerstattet (ggf. ist es erforderlich, mit der Vorverkaufsstelle Kontakt aufzunehmen).​