​Wie können Mitarbeitende motiviert werden? Wie beeinflussen Gefühle und Emotionen die Stimmung im Team? Im Wintersemester können Fach- und Führungskräfte aus allen Branchen sowie Berater, Trainer und Coaches wieder ein Zertifikat in Positiver Psychologie erwerben. Am 19. Oktober 2020 startet der neue Kurs des Weiterbildungsstudiengangs „Zukunftsmanagement und Positiver Wandel (ZUPO) – Positive Psychologie, Bildung, Philosophie“. In einer Einführungswoche und an fünf Wochenenden bis Mitte März 2021 lernen Teilnehmende zum Beispiel mehr zu den Auswirkungen positiver Emotionen auf den Körper, über Flow-Erfahrungen, unterstützende soziale Beziehungen, Motivation, Achtsamkeit, Leidenschaft und Sinn-Erleben.

Das Besondere an dem Weiterbildungsstudium ist, dass die Studieninhalte auf interdisziplinären Forschungsansätzen zur Positiven Psychologie aus den Fächern Psychologie, Bildungswissenschaft, Psychobiologie und Philosophie beruhen. Neun Professoren aus den genannten Fächern vermitteln den Teilnehmenden praxisnah die Inhalte, die auch die Bereiche Kulturwissenschaft, Lehren und Lernen, Betriebswirtschaft sowie Personal- und Organisationsentwicklung berühren. Ziel des Weiterbildungsstudiums ist es, die Teilnehmenden für sich selbst sowie ihre Arbeit in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen zu stärken und dadurch den positiven gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen.Dass das Weiterbildungsstudium ein Erfolg ist, bestätigen die Teilnehmenden aus den vergangenen beiden Kursen. „Die Inhalte von ZUPO bereichern nicht nur meinen beruflichen Alltag wesentlich, sondern auch mich persönlich“, sagt beispielsweise eine Teilnehmerin aus Aachen. Die Teilnehmenden schätzen an der deutschlandweit einzigen universitären Weiterbildung zu Zukunftsmanagement und Positivem Wandel besonders die gute Lernatmosphäre, die sich durch die Gruppengröße und den persönlichen Kontakt zu den Lehrenden ergibt.Das Weiterbildungsstudium soll nach Möglichkeit auf dem Campus der Universität Trier stattfinden. Entsprechende Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden getroffen. Sollte die Corona-Pandemie eine Durchführung einzelner Termine vor Ort nicht ermöglichen, finden die Sitzungen entweder digital statt oder werden verschoben.Am Weiterbildungsstudium kann teilnehmen, wer ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben hat. Der Anmeldeschluss für den kommenden Kurs ist der 12. September 2020. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Mehr Infos: www.zupo.eu