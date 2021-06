Weinstand Trier feierlich eröffnet

Page Content

​​Seit der 2000-Jahr-Feier der Stadt Trier im Jahr 1984 wird der Weinstand jährlich aufgebaut. Zur Eröffnung 2021 konnte die ttm neben Elvira Garbes, Bürgermeisterin der Stadt Trier, auch Julia Gries, Gebietsweinprinzessin Mosel, sowie die Trierer Weinkönigin Leonie Zeimet am Stand begrüßen. Den Auftakt in die neue Saison macht das Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, das bis einschließlich Donnerstag, 03. Juni, seine Weine auf dem Viehmarkt präsentiert.

Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 22 Uhr. Der letzte Ausschank erfolgt um 21.30 Uhr. Für den Weinstand Trier gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. So ist zum jetzigen Zeitpunkt für maximal 48 Personen eine Sitzgelegenheit auf dem Weinstand-Gelände verfügbar. Eine Reservierung im Vorfeld ist nicht möglich. Der Einlass ist nur für Personen möglich, die geimpft oder genesen sind (mit gültigem Nachweis) oder einen gültigen Negativtest vorweisen. Die Kontaktdaten werden beim Einlass zum Zweck der Kontaktnachverfolgung erfasst. Es gilt eine Maskenpflicht bis zum Tisch. Die Bedienung erfolgt nur am Platz. Zudem gibt es kein „Wein to go“-Angebot. Toiletten (behindertengerecht) finden sich im Parkhaus Viehmarkt. Diese sind während der Öffnungszeiten des Parkhauses zugänglich. Sobald es die Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz zulässt, wird der Weinstand auf den Hauptmarkt zurückkehren.



Aktuelle Informationen zum Weinstand sowie der Weinstandkalender 2021 sind online abrufbar unter www.trier-info.de/weinerlebnisse.









Foto: ttm