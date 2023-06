640 Mosel-Weine im Qualitätstest

Page Content

​Sehr zugänglich und harmonisch präsentieren sich die jungen Weine des Jahrgangs 2022 aus dem Weinanbaugebiet Mosel. Das ist das Ergebnis des ersten großen Qualitätstests des neuen Jahrgangs durch die Mosel-Weinwerbung. 640 Produkte von Saar bis Terrassenmosel standen bei der Auswahlprobe im Wettbewerb.



„Die meisten Fachleute hätten nach diesem heißen Jahr nicht mit derart feinen und klassischen Weinen gerechnet“, so Ansgar Schmitz, Geschäftsführer der Mosel-Weinwerbung. Die 2022er von Mosel, Saar und Ruwer seien im Vergleich mit dem 2021er Jahrgang schon sehr früh trinkreif, mit fruchtigen und würzigen Aromen.



Die Fachleute aus Gastronomie, Weinhandel, von Verbänden und Fachbehörden sowie Weinjournalisten probierten und bewerteten die Weine verdeckt nach dem 100-Punkte-Schema. Zur Jury gehörten beispielsweise Weinjournalist Michael Schmidt aus Ahrweiler, Weinblogger Uwe Köster aus Leipzig, die Weinhändlerin Christiane Reif-Lettke aus Koblenz sowie die Sommeliers Sebastian Boucher vom Waldhotel Sonnora in Dreis, Harald Schmitt vom Winzerkeller Fell und Markus Reis vom Zeltinger Hof. Die besten Produkte der Vorrunde qualifizierten sich für die Finalverkostungen, in denen die Tester die Siegerweine der Kategorien kürten. Wein und Winzersekt aus Riesling und den weißen Burgundersorten dominierten den Test. Die Weinbaubetriebe der Region hatten zudem Weine aus Elbling, Müller-Thurgau, Spätburgunder Rosé sowie pilzwiderstandsfähigen Sorten zum Wettbewerb eingereicht. Die Liste der besten Weine steht auf der Internetseite www.weinland-mosel.de in der Rubrik Weinempfehlungen.



Die Sieger in den einzelnen Kategorien kommen aus dem gesamten Anbaugebiet von Terrassen- bis Obermosel. Neben etablierten und bekannten Erzeugern waren auch wieder mehrere junge Winzerinnen und Winzer erfolgreich, darunter auch absolute Neuentdeckungen.



Kategorie Riesling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2019 Riesling Crémant brut, Weingut Schmitges, Erden

Platz 2: 2020 Zeller Nußberg Riesling Winzersekt brut nature, Weingut Sektmanufaktur Fischer, Zell-Merl

Platz 3: 2019 Riesling Sekt brut, Weingut Schneiders-Moritz, Pommern



Kategorie Elbling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2020 Elbling Crémant brut, Weingut Frieden-Berg, Nittel

Platz 2: 2019 Elbling Sekt brut, Weingut Fürst, Langsur-Metzdorf

Platz 3: 2021 Elbling Crémant brut, Weingut Biewers, Tawern-Fellerich



Kategorie Burgundersorten Sekt und Crémant:

Platz 1: 2021 Chardonnay & Pinot noir Crémant brut, Weingut Amlinger & Sohn, Neef

Platz 2: 2020 Spätburgunder Cuvée Nadine Crémant brut, Sektgut St. Laurentius, Leiwen

Platz 3: 2021 Spätburgunder Sekt brut, Weingut Schmitt-Kranz, Riol



Kategorie Riesling Gutswein trocken:

Platz 1: 2022 Molaris L Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Karlsmühle, Mertesdorf

Platz 2: 2022 Poet Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Ulrike Thul, Leiwen

2022 Grauschiefer Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Knodt-Trossen, Kröv

2022 Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Kirsten, Piesport (jeweils punktgleich)

Platz 3: 2022 Riesling Qualitätswein trocken, Ufergeschichten Weine, Kinheim



Kategorie Riesling Ortswein trocken:

Platz 1: 2022 Mehringer Zellerberg Riesling Kabinett trocken, Weingut Hank, Mehring

Platz 2: 2022 Ayler Riesling Kabinett trocken, Bischöfliche Weingüter Trier

Platz 3: 2022 Klottener Sonnenberg „S“ Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Theo Loosen, Klotten



Kategorie Riesling Gutswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2022 Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Scholtes, Detzem

Platz 2: 2022 Riesling Qualitätswein halbtrocken, Weingut Dax, Ernst

Platz 3: 2022 Fritz Willi Riesling Qualitätswein feinherb, Bischöfliche Weingüter Trier



Kategorie Riesling Ortswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2022 Tacheles Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Blesius, Graach

Platz 2: 2022 Ediger Elzhofberg Terrassen Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Haupts, Ediger-Eller

Platz 3: 2022 Senheimer Lay Riesling Hochgewächs feinherb, Weingut Arnoldi, Briedern

2022 Alte Reben Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Schmitges, Erden (punktgleich)



Kategorie Riesling Kabinett halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2022 Serriger Würtzberg Alte Reben Riesling Kabinett feinherb, Weingut Würtzberg, Serrig

2022 Ayler Riesling Kabinett feinherb, Bischöfliche Weingüter Trier (punktgleich)

Platz 2: 2022 Waldracher Sonnenberg Riesling Kabinett feinherb, Weingut Wolfgang Mertes, Waldrach

Platz 3: 2022 Neumagener Rosengärtchen Riesling Kabinett feinherb, Weingut Blees-Ferber, Leiwen



Kategorie Riesling Kabinett lieblich/fruchtsüß:

Platz 1: 2022 Graacher Himmelreich Riesling Kabinett, Weingut Kees-Kieren, Graach

Platz 2: 2022 Leiwener Laurentiuslay Riesling Kabinett, Weingut Blees-Ferber, Leiwen

Platz 3: 2022 Graacher Domprobst Riesling Kabinett, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid



Kategorie Riesling Spätlese trocken:

Platz 1: 2022 Wintricher Großer Herrgott „Quarzitschiefer“ Riesling Spätlese trocken, Weingut Gorges-Müller, Burgen

Platz 2: 2022 Trittenheimer Apotheke Alte Reben Riesling Spätlese trocken, Weingut Blees-Ferber, Leiwen

Platz 3: 2022 Kröver Letterlay Riesling Spätlese trocken, Weingut Bernd Hermes, Kröv

2022 Erdener Treppchen Riesling Spätlese trocken, Weingut Lotz, Erden (punktgleich)



Kategorie Riesling Spätlese halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2022 Erdener Treppchen Riesling Spätlese feinherb, Weingut Lotz, Erden

Platz 2: 2022 Piesporter Gärtchen Riesling Spätlese feinherb, Weingut Blees-Ferber, Leiwen

Platz 3: 2022 Waldracher Sonnenberg Riesling Spätlese feinherb, Weingut Wolfgang Mertes, Waldrach

2022 Graacher Domprobst Riesling Spätlese feinherb, Weingut Kees-Kieren, Graach (punktgleich)



Kategorie Riesling Spätlese lieblich/fruchtsüß:

Platz 1: 2022 Detzemer Maximiner Klosterlay „Kompliment“ Riesling Spätlese, Weingut Ulrike Thul, Leiwen

Platz 2: 2022 Erdener Treppchen „Johanna VII“ Riesling Spätlese, Weingut Schwaab&Sohn, Erden

Platz 3: 2022 Piesporter Goldtröpfchen „JoGo“ Riesling Spätlese, Weingut Kirsten, Piesport



Kategorie Elbling trocken:

Platz 1: 2022 Urgestein Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Frieden-Berg, Nittel

Platz 2: 2022 Nitteler Ortswein Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Frieden-Berg, Nittel

Platz 3: 2022 Alte Reben Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Klein-Götz, Bruttig-Fankel

2022 Einliter Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Frieden-Berg, Nittel (punktgleich)



Kategorie Rivaner trocken:

Platz 1: 2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Otto Görgen, Briedern

Platz 2: 2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Christoph Koenen, Minheim

2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Ludwig, Thörnich

2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut & Sektmanufaktur Reis, Briedel

2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Gut Hermes, Kröv

2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Lenhardt, Mehring (jeweils punktgleich)

Platz 3: 2022 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Schmitt-Kranz, Riol

2022 Sommerwein Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Fürst, Langsur-Metzdorf (punktgleich)



Kategorie Weiße Burgundersorten trocken:

Weißburgunder

Platz 1: 2022 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Fürst, Langsur-Metzdorf

Platz 2: 2022 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Van Volxem, Wiltingen

Platz 3: 2022 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Simonis, Pünderich

Grauburgunder

Platz 1: 2022 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Margarethenhof, Ayl

Platz 2: 2022 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Otto Görgen, Briedern

Platz 3: 2022 Nitteler Rochusfels Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Befort, Nittel

Bester Auxerrois: 2022 Vom Muschelkalk Auxerrois Qualitätswein trocken, Weingut Hubertus M. Apel, Nittel



Bester Chardonnay: 2022 Chardonnay Qualitätswein trocken, Weingut Benjamin Beth, Kröv

Kategorie Spätburgunder Rosé trocken:

Platz 1: 2022 Spätburgunder Rosé Qualitätswein trocken, Weingut Frieden-Berg, Nittel

Platz 2: 2022 Spätburgunder Rosé Qualitätswein trocken, Weingut Werner, Leiwen

Platz 3: 2022 Ufergeschichten Rosé Qualitätswein trocken, Ufergeschichten Weine, Kinheim



Kategorie Weine aus pilzwiderstandsfähigen Sorten (PiWi):

Platz 1: 2022 Sauvignac Qualitätswein feinherb, Weingut Beck-Winter, Nittel

Platz 2: 2022 Souvignier Gris Qualitätswein trocken, Weingut Linden, Thörnich

2022 Muscaris Qualitätswein feinherb, Weingut Beck-Winter, Nittel (punktgleich)

Platz 3: 2022 „Over the rainbow“ Souvignier Gris & Hibernal trocken, Stairs n’ Roses, Kinheim



Die Mosel-Weinwerbung setzt die in der Auswahlprobe getesteten Produkte bei Veranstaltungen, auf Messen und Gebietspräsentationen, in Seminaren und Schulungen für Journalisten, Händler und Sommeliers sowie bei weiteren Werbemaßnahmen ein. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos und steht allen Erzeugern und Vermarktern von Weinen der geschützten Ursprungsbezeichnung Mosel offen. Im zweiten Teil der Auswahlprobe wird der Moselwein e.V. im Spätherbst die edelsüßen Riesling-Prädikatsweine sowie hochwertige trockene Weine und Rotweine bewerten.







Text: Moselwein e.V.



