​Der Trierer Weihnachtsmarkt findet 2020 bereits zum 41. Mal vor der einzigartigen Kulisse des Trierer Doms und auf dem mittelalterlichen Hauptmarkt statt. Dieses Jahr wird auch erstmals der Viehmarktplatz mit einem kulinarischen Weihnachtstreff einbezogen.



Ein gastronomisches Angebot wird es auf dem Domfreihof unter den Platanen und auf dem Viehmarkt geben. Diese Bereiche sind wiederum separat, da hier nach der aktuellen Corona-Verordnung die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden müssen. Auf den Gastronomie-Flächen gilt außerdem die Maskenpflicht, bis man einen festen Stehplatz hat. Diese Regeln sind analog zu anderen Gastronomiebetrieben. Auf allen anderen Teilen des Weihnachtsmarkts muss keine Maske getragen werden, wenn die Mindestabstände zu den nächsten Personen eingehalten werden können.



Die Öffnungszeiten des Trierer Weihnachtsmarktes:

20. November bis 22. Dezember 2020

Totensonntag, 22. November, ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Montag bis Donnerstag: 10.30 - 20.30 Uhr

Freitag und Samstag: 10.30 - 21.30 Uhr

Sonntag: 11.00 - 20.30 Uhr

Die City-Initiative bietet in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken an den vier Adventssamstagen einen kostenlosen Park+Ride-Service an. Damit ist der Weihnachtsmarkt stressfrei im Zwölf-Minuten-Takt erreichbar. Die Shuttlebusse der SWT fahren die Besucher von den P+R-Parkplätzen am Messepark, der Hochschule an der B 51 und aus Trier-Nord ab etwa 10.15 Uhr in die Innenstadt und bis etwa 20.10 Uhr zurück. Ermöglicht wird der Service wieder durch die finanzielle Unterstützung der Trierer Geschäftswelt.