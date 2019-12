Page Content

Der Oberbürgermeister Wolfram Leibe bietet im Rahmen des Schwerpunktjahres „Kinder und Familie“ die Möglichkeit, Vorschläge einzubringen, was die Kinder in der Stadt gerne verändern würden. Man stelle sich vor, man wäre einen Tag lang Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Trier – was würdet ihr verändern? Ob es nun den Radweg zur Schule, zu Veranstaltungen oder irgendetwas völlig anderes betrifft: Den kreativen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Gerne können die Kinder auch etwas malen oder einen längeren Brief schreiben. Der Vorschlag kann dann entweder per Mail (Kinder@trier.de) geschickt werden, oder an der Infotheke des Rathauses am Augustinerhof direkt abgegeben werden. Er kann auch in den Briefkasten vor dem Rathaus eingworfen werden oder per Post an die Stadtverwaltung Trier, z. Hd. Désirée Mieszaniec, Postfach 3470, 54224 Trier, geschickt werden. Alle Anregungen werden von der Stadt anonym aufgenommen und an die zuständigen Ämter weitergeleitet.



Die Kinder sollen möglichst nur Ihren Vornamen und ihr Alter notieren. Adressen und ähnliches werden nicht gespeichert. Geplant ist, aus den eingereichten Postkarten eine Collage zu gestalten und diese in der Rathaus Zeitung mit einem Artikel über die Themen, die die Trierer Kinder und Jugendliche am meisten beschäftigen, abzudrucken.