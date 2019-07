3cl Eiweiß [shaken bis es cremig ist]

Saft einer ganzen Limette



4 cl Pisco





2 cl Läuterzucker



mit Eiswürfel shaken



2 Spr. Amargo Chuncho Bitters







Wichtig ist dabei frisch gepressten Limettensaft zu verwendet, da er sonst schon nach kurzer Zeit durch Oxidation an Frische verliert. Bei der wichtigsten Zutat, dem Pisco, sollte nicht gespart werden. Das Eis nicht crushen, sondern große feste Eiswürfel nehmen, um den Cocktail nicht zu verwässern. Die cremige Konsistenz der Schaumkrone gelingt am besten mit einem Dry Shake: Das Eiweiß vom Eigelb trennen, in einen Shaker gegeben und etwa 10 Sekunden lang schüttelt. Nun gibt man alle anderen Zutaten außer dem Amargo Chuncho Bitters​ auf das Eiweiß und anschließend für weitere 10 Sekunden kräftig geschüttelt. Den Inhalt des Shakers durch einen Barsieb in ein vorgekühltes Glas geben, wobei die cremige Schaumkrone entsteht. Zum Abschluss die zwei Spritzer des Bitters hinzugeben. Achtung: Beim Geschmack des Cocktailbitters reichen zwei bis drei Tropfen. ​







Für alle die sich gern die Arbeit sparen möchten, können bequem auf der Sonnenterrasse des Walderdorffs den Cocktail genießen. Falls sich Experimentierfreudige doch selbst an die Zubereitung trauen, gibt es auch für Veganer gute Neuigkeiten: Zwar enthält der authentische peruanische Pisco Sour Eiweiß für das cremige Mundgefühl, doch in Chile trinkt man ihn eher in der klassischen Variante ohne Bitter oder Eiweiß. Möchte man trotzdem den „richtigen“ peruanischen Pisco Sour probieren, aber keine rohen Eier verwenden gibt es auch eine Lösung: Statt des Eiweißes einfach 2 bis 3 cl Aquafaba dazugeben. Die zähe Flüssigkeit von Kichererbsen, Bohnen oder anderen Hülsenfrüchten ist leicht salzig, ansonsten aber geschmacksneutral und besitzt dieselben Eigenschaften wie Eiweiß. Somit erhält man ebenfalls die typische Schaumkrone und das cremige Mundgefühl, ganz ohne tierische Produkte.​



Mattes Benard, der seit zehn Jahren im Walderdorffs dabei ist, verrät die Zutaten für den Cocktail: