Dabei ist nicht nur die Lage des Bistros und dem Restaurant Astoria , das Anfang Februar seine Eröffnung feierte und mit zusätzlich 10 Tischen am Domfreihof vertreten ist, exklusiv, sondern auch ihre Karten haben einiges zu bieten. Neben einem umfangreichen Weinangebot, gibt es für den kleinen und großen Hunger verschiedenste Auswahlmöglichkeiten: Ob täglich wechselnder Mittagstisch und hausgemachter Blechkuchen im Bistro oder den sieben Hauptgerichten im Astoria. Der Abend lockt dann zusätzlich mit einer umfassenden Cocktailkarte, von Coladas über Daiquiris und den Klassikern wie Moscow Mule, Long Island Ice Tea oder ihrem Aushängeschild dem Pisco Sour. Und wer nach ein oder zwei leckeren Cocktails noch richtig feiern möchte, braucht am Wochenende nur die Treppen in den hauseigenen Club Toni runterzusteigen. ​​