Weil viele Wähler wegen der Pandemie den Gang ins Wahllokal für zu riskant halten, wird mit einem deutlich erhöhten Anteil an Briefwählern gerechnet. Allein in Trier geht man von rund 35.000 aus. Sie können im Wahlbüro in der Europahalle Briefwahl beantragen und auch vor Ort ihre Stimme abgeben. Dabei ist zu beachten, dass in der Europahalle ein Nebeneingang zu nutzen ist. Das Wahlbüro ist geöffnet Montag bis Donnerstag, 8 bis 16, und am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Am 12. März gilt eine verlängerte Öffnungszeit bis 18 Uhr. Weitere Infos: www.trier.de/wahlen







Die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 14. März gehen langsam in die heiße Phase: Die Parteien und Wählergruppen hängen ihre Plakate auf und ab Samstag, 13. Februar, werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Das Wahlbüro in der Europahalle als Anlaufstelle für Briefwähler startet am 15. Februar.