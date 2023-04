„Wir wollen alles geben und gewinnen“

HTML-Teaser

​​Die Eintracht gastiert am Sonntagmittag (ab 13:50 Uhr im SVE-TV Livestream bei Leagues und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story) beim VfR Wormatia Worms. Anstoß am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14:00 Uhr in der EWR-Arena.