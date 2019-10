Page Content

"Born to raise hell. We know how to do it and we do it real well. Born-" Moment. Ist das das richtige Konzert? Doch, doch, das ist Volbeat und nicht Motörhead. Die Dänen zollten schon mit den ersten beiden Songs zwei einflussreichen Bands ihren Tribut. Nach Born to Raise Hell von Motörhead kommt Read Right Hand von Nick Cave and the Bad Seeds, erst danach spielten Volbeat ihren ersten eigenen Song, in diesem Fall Hallelujah Goat​.



Ihr Stilmix aus Rock'n'Roll und Metal hat Volbeat schon eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Songs beschert, die sich nun natürlich auch in der Setlist widerspiegeln: von Lola Montez über For Evigt bis Fallen. Und die Fans zeigten sich durchweg begeistert, auch wenn sie bis ganz zum Schluss auf das wohl bekannteste Stück Still Counting warten müssen. Und auch als die Vorband Danko Jones etwa in der Hälfte des Abends für Black Rose noch einmal auf die Bühne darf, ist die Freude groß.



Volbeat überzeugten an diesem Abend nicht nur mit Musik und Stimmung, sondern auch mit ihrer ansteckenden Energie vor einem eindrucksvollen Bühnenbild. Alles in allem ein mehr als gelungener Abend - aber was hätte man von dieser Band auch anderes erwartet​, wenn Lautstärke und Beat sogar schon im Namen stecken.











​Fotos: Jenna Theis​