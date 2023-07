Prämierung von 42 Viezen der Spitzenklasse aus dem Weinanbaugebiet Mosel

Page Content

​Vertreten sind Produzenten aus Hatzenport im Kreis Mayen-Koblenz bis hin nach Perl im Kreis Merzig-Wadern im Saarland.





Landkreis Mayen-Koblenz



- Hasdenteufel, Karl-Josef, Hatzenport: Apfelwein feinherb



Landkreis Bernkastel-Wittlich



- Berg, Stephan, Wittlich: Burscha Viez

- Berg, Christel, Wittlich: Burscha Viez, Gamma

- Viezwerk, Anja Bernhard, Sehlem: Viezwerk

- Bottler, Jonas, Mülheim (Mosel): JB´S Viez

- Braband, Patrick, Rivenich: Viez 2022

- Falke, André & Linda, Mülheim (Mosel): Falken Viez

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein), Charge Fass 1

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein), Charge Fass 2

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein), Charge Fass 3

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein) Charge Fass 4

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein) Charge Fass 5

- Hauskellerei Heß & Thull, Klausen: Viez (Apfelwein) Charge Fass 6

- Viezbrüder Wengerohr, Wittlich: Rouhrer Viez

- Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: Benzmüller Viez

- Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: My Viezzz Cider



Landkreis Trier-Saarburg



- Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez

- Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez Secco

- Bohr, Alexander, Welschbillig: Viez vom Bohrshof Los-Nr. 12.04.23 unfiltriert, natur vom Fass

- Bohr, Alexander, Welschbillig: Viez vom Bohrshof, Los Nr. 22

- Die Viezgarage GbR, Jochen Hüther u. Stephan Wollscheid, Reinsfeld: Feiner Hochwald Viez

- Hunsicker, Armin, Fisch: Viez

- Kelterei Gorges GmbH, Thomm: Viez

- Klein, Karl-Albert, Kastel-Staadt: Feinherber Viez, Rein ökologisch aus ungespritzten Streuobstwiesen

- Koch, Thorsten, Lampaden/Obersehr: Viezimperium, Viez von Hochwälder Streuobstwiesen

- Lampadener Viezjungen GbR, Lampaden: Viez –Apfelwein

- Lampadener Viezjungen GbR, Lampaden: Birnenviez, reiner Birnenwein aus der Sievenicher Mostbirne -prickelnd

- Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez

- Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez Cuvee aus Apfel und Birne

- SAUERWEINS GbR Weingut, Matthias & Timo Sauerwein, Palzem: SAUERWEINS Viez Tradition Apfelwein

- Müller, Rudi, Pluwig: Viez, Apfelwein Boskoop

- Müller, Rudi, Pluwig: Viez, Apfelwein – verschiedene Apfelsorten

- Müller, Rudi, Pluwig: Viez, Apfelwein Topaz

- Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Cides

- Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez

- Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez im Holzfass gereift

- Wiltinger Viez e.V., Tobias Schmitz, Wiltingen: Wiltinger Viez BiB 2022 L.Nr. 2-22

- Dreimorgenhof Gronimus, Cedric Schwarz, Kirf-Meurich und Weingut Hemmerling-Pinnel, Nikolai Hemmerling, Nittel: Viez



Stadt Trier



- Grundhöfer, Peter, Trier-Zewen: Grundhöfer's Viez Naturtrüb

- Wahlen, Herbert, Trier: Trierer Viez, Apfelwein

- Wahlen , Herbert, Trier: Trierer Viez, Apfelwein



Landkreis Merzig-Wadern:



- Krista, Bernd, Perl-Münzingen: Viez von Äpfeln und Birnen a. d. Münzinger Glückfeld









Landrat Gregor Eibes, Vorsitzender der Regionalinitiative, begrüßte die Anwesenden und stellte die Bedeutung des regionalen Produktes in der Moselregion heraus. Dank LEADER-Förderung kann das Kulturgut Viez mit seinem Alleinstellungsmerkmal für die Genussregion Mosel dauerhaft gefördert und in Wert gesetzt werden. Das Getränk leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Nutzung der Obststoffe und damit zum Erhalt des Lebensraums „Streuobstwiesen“.Im nunmehr dritten Jahr der Viezprämierung konnte Jutta Schneider, Leiterin des Weinbauamtes Wittlich, stolz das frisch kreierte Label „Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) prämiert“ vorstellen. Dadurch kann die gute Qualität des Viezes künftig durch ein Siegel auf der Flasche sichtbar gemacht werden.Christina Steinhausen, Fachredakteurin Lebensmittel Praxis und LP.economy, zeigte sich in ihrem Impulsvortrag ganz begeistert von der moselfränkischen Variante des Apfelweins und wies die Viezproduzenten auf Potenziale und Probleme in der Vermarktung im Lebensmitteleinzelhandel hin. In einem regen Austausch mit den Erzeugern entstanden spontan neue Ideen, um das Trendgetränk noch besser in Szene setzen zu können.Im Anschluss überreichte Gregor Eibes den Viezerzeugern feierlich ihre Urkunden.Folgende Betriebe und Produkte wurden in der Blindverkostung am 22. Juni 2023 von den Jurymitgliedern Jutta Schneider, Susanne Kasper, Dr. Jürgen Lorenz, Alexander Bohr, Philipp Goßler, Rudi Müller und Sven Zerwas ausgewählt: