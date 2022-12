Page Content

​Das Klinikum Mutterhaus ist durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) erneut geprüft und erfolgreich rezertifiziert worden. Das bislang auf lokaler Ebene zertifizierte Traumazentrum am Klinikum Mutterhaus wurde in diesem Jahr als regionales Traumazentrum ausgezeichnet.



Ebenso bedanken sie sich bei ihren Kollegen für die wertvolle und konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit, ärztlicher- und pflegerischerseits, die zum Erfolg der Rezertifizierung maßgeblich beigetragen hat.​



Damit wurde dem Klinikum Mutterhaus eine erstklassige und flächendeckende Notfallversorgung von schwerverletzten Patienten nachgewiesen.Wir freuen uns über die erfolgreiche Rezertifizierung, verbunden mit der Höherstufung zum regionalen Traumazentrum, die unsere exzellente Arbeit durch sehr gut funktionierende Strukturen und Arbeitsprozesse und ein hochqualifiziertes Team, das unseren Patienten rund um die Uhr zur Verfügung steht, auszeichnet“, so Dr. med. Markus Rick, Leitender Unfallchirurg und Mohammad Mazloum, Oberarzt in der Unfallchirurgie am Klinikum Mutterhaus, unisono.