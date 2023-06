Den Blick auf das Klima gerichtet

Page Content

​Das Austrocknen von Böden, Schmelzen von Gletschern und das Ausbleichen von Korallenriffen – es sind beeindruckende und zugleich erschreckende Fotos, die im Rahmen der Reihe „BlickRichtung: Klima“ in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gezeigt werden. Dabei verdeutlichen sie eines ganz klar: Die Auswirkungen des Klimamawandels sind rund um den Globus bereits drastisch spürbar. Mit einer Vernissage wurde die Ausstellung feierlich eröffnet. Sie ist für alle Bürgerinnen und Bürger während der Öffnungszeiten des Kreishauses frei zugänglich.

„Mit der Ausrichtung dieser Kunstausstellung möchten wir als Kreis den Blick auf ein Thema richten, das noch viel mehr Aufmerksamkeit bedarf: der Klimawandel“, so Landrat Stefan Metzdorf. „Denn die extremen Wetterereignisse nehmen stetig zu. Nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophe 2021 hat uns gezeigt, wie sehr der Klimawandel auch eine Gefahr für unsere Region sein kann. Eines steht fest: Es muss gehandelt werden und nur gemeinsam können wir diese Sache angehen.“

Dr. Maiken Winter, Vorsitzende des Vereins WissenLeben und Initiatorin der Ausstellung „Klimawandel – eine globale Herausforderung“, führte das Publikum näher an die künstlerischen Fotos heran. „Jetzt ist die Zeit“, sagte Dr. Winter. „Wir müssen etwas tun und dafür brauchen wir natürlich Regeln, aber genauso wichtig sind positive Visionen. Denn die Ausstellung zeigt nicht nur negative Bilder, sondern auch Lösungsansätze für eine lebenswerte Zukunft.“

Der Amerikaner Gary Braasch war einer der ersten Fotografen, der die Auswirkungen der globalen Erwärmung dokumentierte. Sein zentrales Anliegen bestand darin, über seine Bilder Menschen näher an die Tatsachen des Klimawandels heranzuführen und sie dadurch zu nach-haltigem Handeln zu motivieren. Die über 30 Fotografien, die noch bis zum 7. Juli in der Kreisverwaltung zu sehen sind, erreichen genau das.

Auch Gruppen oder Klassen können die Ausstellung besuchen, einige Schulen waren bereits in der Kreisverwaltung zu Gast. Außerdem hat eine Fortbildung für Lehrer stattgefunden, damit sie die Kinder und Jugendlichen selbst durch die Ausstellung führen können. Bei Gruppen wird um eine Anmeldung für den Ausstellungsbesuch ge-beten: Judith.Waibel@trier-saarburg.de; Tel. 0651/715-427.

Neben der Ausstellung stehen in den kommenden Wochen außerdem Fachvorträge auf dem Programm. Die erste Präsentation „Aktiv fürs Klima“ findet am 22. Juni um 11 Uhr in der Kreisverwaltung statt und wird von der Stabsstelle Kreisentwicklung und Klimaschutz geführt. Dabei stellt das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung seine Arbeit vor und erörtert, wie unter Einbeziehung der Bürger:innen ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet werden soll. Um Anmeldung für den Vortrag wird gebeten an julia.bieck@trier-saarburg.de, Tel. 0651-715309



Die nächsten Vorträge sind auf den 5. und 7. Juli terminiert. Prof. Dr. Günther Heinemann von der Universität Trier wird ab 19 Uhr über den Klimawandel an den Polargebieten sprechen. Dr. Daniel Molitor und Gerd Permesang stellen ab 18 Uhr dar, welchen Einfluss der Klimawandel auf den regionalen Weinbau hat.





Text: Kreisverwaltung Trier-Saarburg​

​

​