Geburtstags-Sause

HTML-Teaser

​​​Der Trierer Musiker Bruno will seinen 30. Geburtstag gebührend feiern. Also lädt er sich mit Johannes Heil einen hochkarätigen Gast ein, organisiert zusätzlichen Trierer Support und nennt das Ganze Hytec. hunderttausend.de verlost 2x2 Gästelistenplätze für die Party am kommenden Samstag im Mergener Hof.