Bääähm ist ein fester Bestandteil der Trierer Party-Szene. Nach einer langen und wohlverdienten Sommerpause startet die Party jetzt wieder durch und sorgt für Good Vibes im Gewölbekeller des Mergener Hof. Am 16. November legen ​​​DJ Dee Minque und DJ Weez Hip-Hop auf die Plattenteller und starten gebührend in die Wintersaison. Auf dem zweiten Floor gibt es zudem Reggae, Dancehall und Afrobeat. In alter Tradition sind dazu natürlich gut gekühlte Getränke erhältlich. ​



In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter verlost hunderttausend.de 2x2 Gästelistenplätze für Bääähm Hip Hop & Good Vibes im Mergener Hof am Samstag, den 16. November 2019. ​



​ Hier klicken zum Gewinnspiel! ​





Los geht's ab 23: 55 Uhr. ​