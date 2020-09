Für jeden Verein die passende Lösung

Page Content

​Im schier undurchdringbaren Dschungel der Corona-Richtlinien in den Ländern und sogar verschiedenen Lebensbereichen ist es wahrlich nicht einfach den Überblick zu behalten. Auch der Fußball ist da keine Ausnahme. So langsam starten jetzt nämlich überall auch die Amateur-Ligen in die neue Saison. Während es zwar ein übergreifendes Hygienekonzept für den Amateurfußball in Rheinland-Pfalz gibt, unterscheiden sich die genauen Regelungen oft sogar von Verein zu Verein. Für alle Vereine gleichermaßen gilt dabei aber, dass „die anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist." Außerdem ist die “Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer [...] zwingend erforderlich", da so die “Nachverfolgung möglicher Infektionsketten" möglich wird. Die Kontaktdaten der Anwesenden sind dem zuständigen Gesundheitsamt bei entsprechender Anfrage unmittelbar auszuhändigen. Zudem muss es zu einer strikten “Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Personenzahl auf dem Sportgelände" kommen.

Viele Vereine werden damit vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Die Saarburger Euresa Consulting GmbH hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ein Ticketsystem für Amateurvereine aller Sparten auf die Beine zu stellen, das gewährleisten soll, dass der Spielbetrieb möglichst reibungslos und vor allem Corona- und Datenschutz-konform aufgenommen werden kann. Hier kommt Vereinsticket ins Spiel. Das Ticketsystem verbindet zuverlässiges Zuschauermanagement, die Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung, Ticketverkauf, Marketing, Sicherheit und Datenschutz in einer Anwendung – und das mit ausgezeichneter Usability.

Aber wie funktioniert das Ganze?

Vereinsticket fungiert als zentrale Stelle, die pro Spiel ein gewisses (dynamisches) Kontingent an Tickets verwaltet. Damit es am Sportplatz zu keiner Schlangenbildung kommt und die Abstandsregeln eingehalten werden können, werden die Tickets über Vereinsticket online bezogen. Dabei werden die Kontaktdaten aller Personen gleich mit angegeben. Diese Angaben werden – nach geltendem Datenschutzrecht – nach 30 Tagen automatisch wieder gelöscht. Vor Ort wird dann nur noch ein QR-Code gescannt, den die Zuschauer:innen ausgedruckt oder auf dem Smartphone mitbringen. So ist jederzeit nachvollziehbar, wie viele Personen sich tatsächlich auf dem Sportgelände befinden und es besteht nicht mehr die Gefahr, dass Fans am Einlass nur noch die traurige Info erhalten, dass es keine Tickets mehr gibt. Zusätzlich bieten die Tickets, die über Vereinsticket generiert werden, eine mögliche neue Werbefläche; vor allem für Vereine, die bisher gar keine Tickets verkauften.

Vereinsticket ist über Euresa Consulting zu einem fairen ​Paketpreis erhältlich und kann innerhalb weniger Tage einsatzbereit eingerichtet werden. Darüber hinaus kann das Basispaket ganze einfach mit verschiedenen Add-Ons erweitert werden. Das System entspricht den aktuellen Vorgaben, die der DFB und andere Sportverbände in ihren Muster-Hygienekonzepten formuliert haben. Damit ist Vereinsticket nicht nur für den Amateurfußball interessant, sondern auch für viele andere Vereinssportarten.

Alle Details, Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.euresa.de/vereinsticket.









Foto: Pexels / Retha Ferguson