​Trier (red). Am Freitagabend, 15. Dezember 2023, werden Gelder für die nestwärme und das Team Bananenflanke Trier generiert. Das Sozialunternehmen nestwärme setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein und unterstützt chronisch und lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien, unter anderem durch Hospizarbeit. Das Team Bananenflanke Trier ist ein Verein für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, bei dem sich alles ums runde Leder dreht.

Um diese Organisationen zu unterstützen, versammeln sich am 15. Dezember ab 17 Uhr mehr als 30 Mannschaften, die im Elfmeterschießen gegeneinander antreten. Mit dabei sind Teams regionaler Unternehmen wie der Bitburger Brauerei, von Schloss Wachenheim, dem Trierischen Volksfreund und Wacht Bau, aber auch von Behörden wie der Trierer Polizei. Hinzu kommt ein Allstar-Team von Eintracht Trier und eine Mannschaft rund um den sechsfachen Deutschen Meister im Cross-Triathlon und Sportler des Jahres in Trier, Jens Roth. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Mannschaften aus ganz Deutschland, wie etwa die von FLYERALARM aus Würzburg.

Am Samstag treten 64 Damen- und Herrenteams regionaler Sportvereine im Elfmeterschießen gegeneinander an und spielen um attraktive Zuschüsse für ihre Vereinskassen. Mit dabei sind zum Beispiel der FC Bitburg, die FSG Saarburg-Serrig, die SG Hochwald und der FC Vinesca Ehnen. Damen und Herren treten dabei im selben Wettbewerb an.

Neben der Treffsicherheit geht es auch darum, wer mehr Fans mitbringt, denn teilnehmende Vereine haben die Chance auf eine Kabinenparty mit Franco Piccolini und Luigi Ferrari: "Wenn man sich ein Zuschauerticket sichert, gibt man an, welchen Verein man unterstützt. Die fünf Teams mit den meisten Fans machen vor Ort in einer speziellen Challenge unter sich aus, wer die Kabinenparty gewinnt. Es lohnt sich also, einen großen Fanclub zusammenzutrommeln", verrät Demmer.

Ein weiteres Highlight im Programm ist die Live-Auslosung der Achtelfinal-Partien und der weiteren Paarungen bis zum Finale des Vereinsticket Rheinlandpokals. Gemeinsam mit einem Vertreter des Fußballverbands Rheinland wird Gregor Demmer die Lose auf der Bühne und vor großer Kulisse ziehen.

Abends feiern alle gemeinsam die "dritte Halbzeit" mit Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Und zu später Stunde können auch Zuschauende – wie übrigens auch freitags – selbst gegen den Ball treten: Beim nächtlichen Bitburger Single Shoot-Out wird die beste Elfmeterschützin beziehungsweise der beste Elfmeterschütze gesucht.